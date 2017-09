Tõrva perearst pääses parimate sekka

Kui mitmel eelnenud aastal pole Valgamaalt tunnustust pälvinud ükski perearstipraksis, siis tänavu jõudis nimekirja ka meie maakonna esindaja – doktor Eve Rebane Tõrvast.

Seltsi juhi Diana Ingeraineni sõnul pälvib tunnustuse tänavu rekordarv praksiseid. «Teeb heameelt, et perearstid mõtlevad sellele, kuidas oma tööd paremini korraldada ning näevad vaeva selle nimel, et oma patsientidele kvaliteetset abi pakkuda,» sõnas ta.

Parimad praksised on selgunud perearstide seltsi koostatud perearstipraksiste kvaliteedijuhise alusel. Ingerainen sõnas, et praksiste hindamisel on arvesse võetud nii kliinilist kui korralduslikku mõõdet - see tähendab, et hindamisel võetakse arvesse erinevaid aspekte, näiteks praksise töökorraldust, arstiabi kättesaadavust, ravi kvaliteeti, sealhulgas haiguste ennetamist, arstiabi järjepidevust ning koostööd patsientidega.

Kõrgemate tasemete kategooriatele kandideerimiseks esitas tänavu andmed 166 praksist. Pärast praksiste hindamist jäävad sõelale keskused, mis läbivad veelkord kontrolli ehk auditeerimise. Auditeerimise protsessi on lisaks perearstidele partneritena kaasatud ka terviseameti ja haigekassa esindajad.

Kui mullu ükski Valgamaa praksis A-taset ei saanud ja seega ka tunnustust ei pälvinud, oli maakonnas kaks praksist, kes saavutasid samuti hea tulemuse ehk B-taseme. Need olid Laadi ja Kõrgesaar OÜ ning Tõrva perearst Eve Rebane.