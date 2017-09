Elude päästmine tõi Valgamaale kuus aumärki

Valgamaale tuli sedapuhku lausa viis Elupäästja medalit. Need said neli eraisikut – Aivo Vaiksoo, Ülo Lepik, Gevo Golding ja Sander Jaani – ning päästeametis töötav Timo Laks. Päästeameti ohutusjärelevalve grupi vaneminspektor Külli Uibo, kelle tegevus samuti elusid päästa on aidanud, pälvis aga Päästeteenistuse Kuldristi.

Juhtum, mille eest neli Valgamaa eraisikut medali said, leidis aset tänavu 1. aprillil Tõrvas. Vanamõisa järve jääle jooksis mänguhoos ühe naisterahva koer. Neiu läks jäält oma koera ära tooma, kuid vajus läbi jää.

Appihüüdeid kuulsid lähedal disc-golfi mänginud Golding ja Jaani ning 100 meetrit õnnetuspaigast eemal olnud Lepik. Lepik jooksis koju, et tuua köis, millega läbi jää vajunud tütarlaps veekogust välja aidata ning kutsus samal ajal appi Vaiksoo, kes järve äärde sõitis.

Jaani, Vaiksoo ja Golding helistasid häirekeskusesse, püüdsid tütarlast rahustada ning hakkasid oma riietest ketti tegema, et tütarlaps jääaugust välja tõmmata. Paraku riidekett abivajajani ei ulatunud.

Õnneks jõudis sündmuspaigale tagasi Lepik, kes oli kaasa võtnud piisava pikkusega köie. Tema juhendamisel heideti mitme katse järel köis kanntanuni, kellel jätkus veel jõudu, et sellest kinni haarata. Mehed tõmbasid neiu veest välja ja andsid enne kiirabi tulekut talle esmaabi. Õnnetusest pääses elusa ja tervena ka järve jääle jooksnud koer.

Sarnaselt eelpool nimetatutele sai Elupäästja medal 3. klassi Lõuna päästekeskuse Tõrva päästekomando päästja Timo Laks, kes päästjana töötanud kaks aastat.

Juhtum, mille eest ta austasu sai, leidis aset 27. jaanuaril 2017 Tartus. Laks täitis sel hetkel ülesandeid turvatöötajana G4Sis.

Mainitud päeva hilisõhtul tegi Tartus sotsiaalmajas endale süüa üksi elav vanem naisterahvas. Söögi tegemise ajal jäi proua magama. Toit pliidil läks kõrbema ja tuba hakkas täituma suitsuga.

Õnneks oli hoones ATS süsteem, mistõttu G4S juhtimiskeskus sai tulekahju kohta häire ja patrullekipaaž sõitis sündmuspaigale. Tööl oli sellel päeval Laks, kes aitas suitsu täis korteri toast välja naisterahva. Noore päästja kiire ja oskuslik tegutsemine päästeameti teenistusest välisel ajal päästis vanaproua halvimast.

«Kindlasti aitas otsusekindlale tegutsemisele kaasa varasemgi töökogemus päästjana,» märkis Valgamaalasele päästeameti Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik.

Seekordsete elupäästjate hulgas on teiste seas päästeametis töötavad isa ja poeg, kes koos aitasid põlevast majast välja kaks perekonda.

«Päästjaks olemine on olnud perekondlik amet juba läbi nende enam kui 150 aasta, mil esimesed vabatahtlikud Eestis päästmistööd alustasid. Eeskuju heas mõttes nakkab ja ka noored valivad päästja ameti. Isad ja pojad teevad koos igapäevatööd ja koos päästetakse ka elusid,» ütles päästeameti peadirektor Kuno Tammearu.

Kokku tunnustati 89 inimest. Omistati 64 aumärki: 3 Päästeteenistuse Kuldristi, 3 Päästeteenistuse Hõberisti, 28 Päästeteenistuse medalit ja 30 Elupäästja medalit. Lisaks peadirektori tänukirjad ning kingitused päästeametnikele ja koostööpartneritele.

«Elame turvalisel ajal, aga seda nii tänu neile, kes meie siseturvalisuse arendamisel kõvasti tööd teinud, kui ka neile, kes hädasolijale appi tõttavad ja seda hoolimata sellest, kas on abistaja kutseline päästja või juhuslik pealtnägija. Neid kõiki iseloomustab, et nad hoolivad, märkavad ja abistavad,» sõnas siseminister Andres Anvelt.