Kolm Valgamaa õpetajat kandideerib tunnustusele

Tänavu esitati sellel tunnustamiseks kandidaate 1206 korral, mis on koguni veerandi võrra möödunud aastast enam. Kandidaate oli kõigil võimalik esitada üheteistkümnes kategoorias: lasteaiaõpetaja, klassiõpetaja, põhikooliõpetaja, gümnaasiumiõpetaja, klassijuhataja, kutseõppeasutuse õpetaja, õppejõud, suunaja, õppeasutuse juht, hariduse sõber ja haridusasutuse aasta tegu.

Parimatest parimate väljaselgitamiseks tegid tööd maakondlikud komisjonid, kõrghariduse komisjon ja seejärel üleriigiline komisjon, kuhu kuulusid haridusega seotud organisatsioonide esindajad.

Valgamaalt on tänavu nominentide seas koguni kolm tublit õpetajat, neist kaks Valga linnast.

Aasta klassijuhataja nominent on Hille-Made Varul Valga gümnaasiumist. Varul on gümnaasiumi raudvara, kelle pikaajalisest kogemusest matemaatikaõpetajana ja klassijuhatajana on õppida kõigil. Tema töö klassi juhtimisel on suurepärane näide, kuidas ühendada kahte rahvusgruppi, liita erinevatest kogukondadest ja põhimõtetega õpilasi ning panna nad ühise eesmärgi nimel pingutama.

Kaks aastat tagasi sai ta klassijuhatajaks neljateistkümnele vene perekonnast ja üheteistkümnele eesti perest õpilasele. See olukord oli uudne nii õpetaja enda kui ka kogu kooli jaoks. Õpetaja oskuslik suhtlemine ja tegutsemine, et silmas pidada mõlema rahvusgrupi õpilaste ning nende vanemate huve, on olnud tähelepanuväärne.

Õpetaja varul on aidanud korraldada õpilastele karjääritunde eri külalistega ning kutsunud külalisi ka klassijuhatajatundi. Ta on ka hinnatud matemaatikaõpetaja, kes märkab ja toetab andekaid, juhendades õpilasi nii olümpiaadidel kui ka Tartu Ülikooli Teaduskooli kursustel.

Ta on tulihingeline mälumängija, kes innustab õpilasi uurimis- ja praktiliste tööde läbiviimisel ja püüab edasi anda entusiasmi osaleda konkurssidel, võistlustel, mälumängudel. Tal on pikaajaline kogemus e-õppe osas ning ta võttis julgelt kasutusele interaktiivse tahvli.

Varul on õpetaja, keda mäletatakse ka siis, kui kooli lõpetamisest on möödas mitukümmend aastat. Ta on hooliv, sõbralik, professionaalne, rahulik, eeskujulik ja motiveeriv.

Tema fenomen peitub individuaalsuse väärtustamises. Töö, mida õpetaja Hille-Made teeb ennekõike venekeelsest perekonnast pärit õpilastega, on asendamatu eelarvamuslike hoiakute muutmisel.

«Ta motiveerib meid metsikult õppima ning oma unistuste poole püüdlema,» on põhjendanud tema kandidatuuri üks tema klassi õpilane.

Aasta põhikooliõpetaja nominent on Tiivi Rüütel Valga põhikoolist

Rüütel väärib esiletõstmist kui särasilmne ja nüüdisaegset õpikäsitlust rakendav õpetaja, kes suhtub oma töösse rutiinivabalt ja loovalt ning arvestab alati õpilaste huvide ja individuaalsusega.

Tema õpilased õpivad nii klassiruumis, koridoris, pargis, metsas, muuseumis kui ka looduskeskuses. Tema eesmärgiks on, et õpilased saaksid oma käega katsuda, oma silmaga mõõta, oma kõrvaga kuulata ja oma ninaga nuusutada seda, mis maailmas toimub ja seda, kuidas maailm meie ümber toimib.

Ta innustub uutest ideedest ja on huvitatud nende õpilasteni viimisest. Õpetaja Tiivi ei hoia kokku energiat ega aega katsevahendite ettevalmistamiseks ja põnevate näidismaterjalide kogumiseks ning klassiruumi toomiseks.

Tema osalusel on juba aastaid toimunud koolimajas seenenäitus sügisel ning linnulaulu kuulamise tunnid kevadel. Õpilased hindavad tema rõõmsat meelt ja oskust raskeid olukordi positiivselt lahendada. Ka koduseid töid on tema ainetes mõõdukalt ja Moodle-keskkonnas on kursuse läbimine võimalik igal õpilasel oma tempos.