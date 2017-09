Vihm teeb tuska: kruusateed võivad olla raskesti läbitavad

Ühtlasi võib väiksematel kattega teedel esineda truupide juures uhtumisi, teatas maanteeamet.

„Kuna kruusateede seisukord on pikaajaliste sadude tõttu halvenenud, paneme liiklejatele südamele, et vastavalt teeoludele tuleb valida õige sõidukiirus ning olla liigeldes tähelepanelik,” rääkis maanteeameti lõuna regiooni hooldevaldkonna juht Tiit Valt.

Valt ütles täna pärastlõunal, et Valgamaal on kõik kruusateed läbitavad, ent kohati on uhtumisi ja auke. „Seetõttu ei saa esile tõsta ühtegi kohta, kus oleks hetkel olukord väga halb,” lisas ta.

Maanteeameti hooldepartnerid tegelevad probleemsete kohtade tähistamise ja likvideerimisega. Kruusateede hööveldamiseks tuleb ära oodata teepinna tahenemine, teatas maanteeamet.

Tähistamata uhtumisi märgates palub amet sellest teada anda maanteeinfo telefonil 1510.