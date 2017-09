Alko1000 avab Valgas toidupoe

Valga Alko1000 kaupluse juhataja Meelis Reiljan ütles, et poe idee on samasugune nagu nende Tartu kaupluses. Peamiselt hakkab kauplus müüma toidukaupu, kuid väiksemas koguses ka alkoholi. Märjuke hakkab ilmselt olema veidi kallim kui Alko1000 Valka poes: kas või aktsiisi võrra.

Reiljan polnud kindel, kuid arvas, et kaupluses võiks tööd saada kümmekond inimest.

Nagu Tartus, on neil ka Valgas plaanis olla linna odavaim pood. «Aitab Eesti inimeste petmisest nagu teised seda teevad. Täna müüvad 4,99ga, homme on hind 2,99. Kuhu see kaks eurot kadus, tekib küsimus,» lausus Reiljan.

Tema sõnul hakkavad hinnad olema püsivalt samal tasemel, juurehindlusega 8–12 protsenti. «Just sõpradega saunas arutasime, et mõnus on, kui ei pea lappama poodide sooduslehti ja vaatama, et kolmapäeval on see, reedel on see, sel päeval pean kindlasti minema.»

Reiljan lisas, et tulevikus on neil kavas toidukaupade pakkumisega laieneda ka Läti poolele.

Kauplus peaks uksed avama oktoobris. Samas tuletas Reiljan meelde, et ka Tartus plaanisid nad poe lahti teha augusti alguses, aga jõudsid selleni augusti lõpus.