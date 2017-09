Droonifotod: Mustjõgi on tõusnud kevadise suurvee tasemele

Ilmateenistuse Taheva hüdrojaama andmetel oli veetase 20. septembri seisuga saavutanud 348 cm. Ööpäeva jooksul on vesi tõusnud ligi pool meetrit. Veel kümme päeva tagasi oli veetase 133 cm.

21. septembri hommikuks oli veetase veelgi tõusnud, ulatudes juba 376 sentimeetrini, ööpäevane tõus oli 40 cm.

Enim kasutatavad teed on piirkonnas läbitavad, Tsirgumäe küla ja ümberkaudsete talude elanikud pääsevad oma kodudele ligi. Kõrvalisemad teed on samas lõiguti vee all. Üksikud uudistajad teevad silla juures peatusi, et vaadata septembri kohta ebatavalist vaatepilti.

Fotod on tehtud Taheva vallas Mustjõe ääres, 2. kilomeetrisel lõigul enne Koiva jõkke suubumist.