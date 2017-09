Jaamast kadus topeltmärgistus

Nädala algul pöördus Valgamaalase poole bussijuht Jüri Noorsalu, kes tõdes, et ajutised postid bussijaamas segavad busse ja rikuvad ka jaama ilmet. «Uued väljumisplatvormid on valmis, aga ajutised postid ära viimata,» juhtis ta tähelepanu topeltmärgistusele.

Valga linnavalitsuse linnahooldusameti juhataja Arno Uprus kinnitas teisipäeval Valgamaalasele, et neid poste ei jäetud kogemata ega unustatud sinna. «Selleks tekkis ajutine, ent reaalne vajadus. Nii reisijad kui ka bussijuhid ei olnud uue olukorraga harjunud ega leidnud uusi peatusenumbreid üles: oldi segaduses ja helistati sageli linnahooldusametisse.»

Uprus tõdes, et selline olukord oli ka loomulik, kuna uued väljumiskohad erinevad vanadest nii kujunduse kui paigutuse poolest ning sestap jäid peatusenumbrid paljudele märkamata. Nii otsustaski linnavalitsuses uue olukorraga harjumiseks anda aega. «Kasutasime üleminekuperioodil vana kujundust paralleelselt uue kõrval.»

Linnaametnik avaldas teisipäeval lootust, et ilmselt on nüüd uus olukord omaks võetud ja uue märgistusega harjutud ning saab ajutised sildid ära võtta – kas või samal päeval. Tõepoolest – kolmapäevaks olidki need eemaldatud.