Liiklusviisakust võiks olla veelgi enam

Paljud käitumisjuhised on paika pandud liiklusseaduses, mille järgi peab liikleja olema viisakas ja arvestama teiste liiklejatega.

Elementaarne viisakus – ja kohustus – on näidata manöövri sooritamisel suunatuld, kuid samavõrd tavaline võiks olla kergliiklejana enda nähtavaks tegemine ning enne ülekäigurajale astumist veendumine, et autojuhid on sind märganud. Samuti vihmaste või talviste teeolude puhul sõiduoludele vastava sõidukiiruse valimine ja nii autos kui bussis turvavöö kinnitamine, et mitte ohtu seada end ja oma kaassõitjaid.

,,Soovime kampaaniaga pöörata rohkem tähelepanu liiklejate üksteise märkamisele ja arvestamisele igapäevases liikluskeskkonnas. Iga liikleja isiklik eeskuju mõjutab meie perekonna, töökollektiivi ning ka kogukonna liikluskäitumist,» selgitas maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert Kai Kuuspalu.

«Nagu ka kampaania sõnum ütleb, siis liiklusviisakus ei ole mingi eraldiseisev asi, vaid osa meie väärikusest ja hoolivast suhtumisest enda ning teiste vastu. Olles viisakas liikleja, oled eelkõige viisakas inimene,» lisas Kuuspalu.

«Peaksime ise liikluses käituma nii, nagu soovime, et meiega käitutakse,» ütles politseikapten Sirle Loigo. «On hulk inimesi, kelle jaoks on täiesti loomulik jala gaasipedaalilt tõstmine, et lasta kaasliiklejal rida vahetada või pööre sooritada.»

«Joostes ja ratta seljas olen näinud palju olukordi, kus üks pool ajab iga hinna eest õigust taga, selle asemel et teha väike paus või pidurdus. Iga närviline liikleja toodab juurde rohkem närvilisust ja asjatuid ohte. Näitame, et me päriselt ka hoolime ja austame üksteist ning seda kõikjal, ka liikluses. Head teha on ka endal hea tunne,» lausus Loigo.

Kampaania kestab 17. oktoobrini. Sihtrühm on 25–45aastased liiklejad ning selle käigus kutsub maanteeamet üles kõiki asutusi ning organisatsioone toetama liiklusviisakuse kampaaniat enda algatuste ja aktsioonidega.

Ametile saab pakkuda ka ideid mitmesuguste algatuste läbiviimiseks, mis aitavad tagada viisakamat ning turvalisemat liikluskeskkonda.