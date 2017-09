Üle 50 aasta Valgas lastearstina töötanud 76aastane Aasa Põder on oma missiooniks võtnud jätkata abikaasa vanemate talu arendamist. Aias kasvab tal ohtralt lilli, mis pakuvad avastamisrõõmu ja silmailu.

Päiksepaistelisel, kuid tuulisel septembripäeval sättisime autonina Tagula poole, et külla minna Põdra talus askeldavale Aasa Põdrale. Kuritse järve suunas sõites peatusime esimese majapidamise juures ning kindluse mõttes helistasin, et küsida, kas oleme õiges kohas. «Ma nägin teid juba eemalt kõrgelt kartulikombainilt. Sõitke veel edasi, minu talu on järgmine,» kõlas telefonis perenaise reibas hääl.