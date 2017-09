Valgamaalasest saab mahukam Lõuna-Eesti Postimees

«Uus leht hakkab ilmuma kolmes maakonnas – Põlvamaal, Võrumaal ja Valgamaal,» ütles Eesti Meedia printmeedia arendusjuht Margus Mets. Novembrist ilmuma hakkavat lehte on võimalik osta ja tellida eraldi, aga ka koos Postimehega.

Margus Mets / Foto: Liis Treimann/Postimees

«Tänased Valgamaalase lugejad saavad ka aastast 2018 lehe eraldi ja kõik neid huvitavad Valgamaa teemad on seal sees. Lisaks saavad nad boonusena ka naabermaakonna uudised,» rääkis Mets.

«Lõuna-Eesti Postimees hakkab kajastama kõiki olulisemaid uudiseid ning pakkuma põnevaid teemakäsitlusi kogukonnale olulistel teemadel. Kirjutame lugusid kohalikele elanikele, tõmbamata väga rangeid maakonnapiire,» ütles peatoimetaja Sirli Homuha.

Uue lehe tiraaž hakkab olema 6000 eksemplari või veidi rohkem ja selle toimetus hakkab kajastama kolmes maakonnas toimuvat, rääkis Mets. «See ei ole pelgalt Valgamaalase nimevahetus, vaid ka sisu täieneb.»

«Uus leht hakkab ilmuma paberil kolm korda nädalas ja veebis seitse korda nädalas,» ütles Mets. Valgamaalase tellijad saavad ka edaspidi oma lemmikajakirjanike lugusid lugeda. Ajalehe peatoimetajana jätkab Sirli Homuha.

Metsa sõnul on reklaamimüük uuele lehele juba alanud ja huvi on olnud suur. «Ettevõtjate jaoks on Lõuna-Eesti üks tervik ja varem ei ole neil olnud võimalik reklaami ühest kohast saada, et regiooni sellises ulatuses katta.»

Valgamaalane on Eesti Meedia väljaanne ja selle tiraaž oli augustis 2600 eksemplari. Põlvamaal ja Võrumaal Eesti Meedial maakondlikke väljaandeid senini ei ole. Võrumaal ilmub kolm korda nädalas Võrumaa Teataja ja Põlvamaal Põlva Koit.