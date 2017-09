VIDEO. Sillerdav suurvesi ja lummav päikeseloojang Mustjõel

Üle kallaste valgunud jõgi on muutunud suureks veeväljaks, mille pinnalt peegeldunud loojanguvalgus pakkus ühel õhtul talletamisväärseid hetki. Kauneid loojanguid pole viimasel ajal just palju olnud ja seda tähelepanuväärsem on käesolev video.

Nähtus on põhjustnud omajagu ebamugavusi, aja- ja närvikulu, kuid samal ajal pakub see teatavat silmailu.