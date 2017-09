Pikaaegne vineeritehase juht lahkub ametist

UPM-Kymmene Otepää ASi, rahvakeeli Otepää vineeritehase juht Ando Jukk andis UPM Plywoodi tootmisüksuste juhile lahkumissoovist teda juuni lõpus. Nad jõudsid kokkuleppele, et ta annab ameti üle septembri lõpus.

Küsimusele, miks kauaaegne juht ameti maha paneb, vastas ta nii: «Üks sõber arvas, et kui enne 45. eluaastat oma ettevõttega ei alusta, siis ei alustagi. Olen 44 aasta vanune, seega pole palju jäänud. Tegelikult on peaaegu 17 aastat ühes ettevõttes pikk aeg ning akud vajavad laadimist.»

Tal on natuke kahju ka, sest «suur osa inimestest on tööle enda valitud ning sellest suhtlemisest jään nüüd eemale».

Jukk tunnistas, et otsus ei sündinud üleöö. «Võimalusi midagi muud teha on olnud pidevalt, kuid varasemat tagasiastumist hoidis tagasi viimase laienduse käivitumise nägemise soov. See on nüüd nähtud. Enda jaoks on see loomulikult läbimõeldud otsus ning kindlasti kasulik ettevõttele.»

Aeg mõtete mõtlemiseks

«Olen meeskonnas öelnud tihti, et meie õnn on olnud see, et oleme olnud pidevas muutumises,» lisas ta. «Mitmekordne areng ja sellega kaasnevad muudatused organisatsioonis on olnud tähtsad. Nüüd tuleb anda võimalus teistele. Kui seda käiku ei teeks, peaksin algatama järjekordseid muudatusi organisatsioonis, kuid olen seda kõike juba teinud.»

Seda, kes Juki asemel Otepää tehase juhiks saab, ta veel ei tea. Mees loodab, et tuleb noorem tahtmist täis ja tööle pühendunud tegija.

«Esialgu ei olegi uut tööd,» tunnistas Jukk. «Kodu korrastamisel olen suures võlas ja see mahajäämus on vaja järele aidata. Oma mõtete mõtlemiseks leiab ka ehk aega.»

Jukk läks Otepää tehasesse tööle 2000. aasta novembris. 2004. aasta aprillis anti tehase juhtimise võimalus talle. «Ühesõnaga päris kaua,» nentis ta.

Mida peate oma suurimaks töövõiduks Otepää tehases? «Kõigepealt seda, et olen saanud valida päris huvitava rahva tehasetööd korraldama,» lausus Jukk. Ta lisas, et tal on olnud võimalus algatada kaks korda tehase tootmisvõimsuse kahekordistamine.

Jukk: siin märgatakse ettevõtjat

Suurim õnnestumine tehase tööd juhtides on tema sõnul aga, et inimesed on suutnud nende muudatustega hakkama saada ja väga edukaid tulemusi saavutada. «Tehas pole vajanud suurte arendusprojektide elluviimiseks finantstuge pankadelt ega emaettevõttelt. Oleme stabiilne partner toorainevarujatele, on võimalused teostada praktikat Otepää tehases. Inimesed tootmises võivad uhked olla Otepääl tehtud toodangu üle.»

Vineeritehases töötab praegu 251 inimest. Ando Jukk soovib oma endistele kolleegidele suurel hulgal õnnestumisi ning soovitab olla avatud muudatustele. «See hoiab värskena,» märkis ta. «Nende koos töötatud aastate jooksul on kogunenud tehasesse väga palju kogemusi ja tarkust, kuidas tööd hästi teha.»

Jukk lisas, et Valgamaal on olnud igati meeldiv tööd teha ning positiivne on see, et ettevõtjat märgatakse. «See ei ole igalpool nii. Aitäh selle eest!» tänas ta.

Eelmisel aastal kuulutati Valgamaa ettevõtlusgalal UPM-Kymmene Otepää AS aasta ettevõtteks ja parimaks tootmisettevõtteks. 2015. aasta sügisel pälvis firma vabariiklikul ettevõtjate auhinnagalal parima piirkonna ettevõtte tiitli.

OTEPÄÄ VINEERITEHAS

Toodab puidupinnalist ja pealistatud kasevineeri.

Toodangut kasutatakse ehituses, transpordivahendites, veeldatud gaasi tankerites jms.

Toodangust eksporditakse üle 90 protsendi.

Tegutseb 2000. aastast.

Kuulub rahvusvahelisse UPM-Kymmene kontserni.

Allikas: UPM-Kymmene Otepää AS