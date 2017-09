Alates tänasest on rekonstrueerimistööd Tõrva keskväljakul jõudnud etappi, kus suletud on auto- ja bussiliiklus Kevade tänava Tõrva Linnavalitsuse ja Valga maantee vahelisel lõigul. Seetõttu paiknevad Tõrva bussijaam ja Cargo teeninduspunkt kuni algava aastani Loosi tänaval. Olulisi muudatusi kolimine bussiaegades enesega kaasa ei too.