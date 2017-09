Valgas Võnnu ja Leiva tänava kandis on tänavavalgustustöödega alustatud. Kokku paigaldatakse linna tänavatele aasta lõpuks 200 uut valguspunkti.

Alanud on tööd, mis toovad valgustuse ka neile Valga tänavatele, kus see siiani puudus. Kui kõik läheb plaanipäraselt, on tööd valmis aasta lõpuks.