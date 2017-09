Puka vallavanem taas umbusalduse all

Looskarit süüdistatakse eelkõige isiklike eesmärkide seadmises valla huvidest ettepoole, näiteks ei ole ta väidetavalt olnud nõus allkirjastama ühinevate valdade ühisprojekte. Näitena oli ära toodud, et vallavanem seadis ohtu Otepää piirkonna valdade ühise sotsiaalprojekti ega allkirjastanud konkursi korras valitud töötajaga sõlmitud lepingut.

Samuti ei olevat Looskari toetanud Otepää piirkonna valdade ühiskirja regionaalhalduse ministrile, milles taotletakse toetust hoolimata valla sundliitmisest.

Veel väidavad umbusaldajad, et vallavalitsus on sõlminud korduvalt rahastamislepinguid MTÜga Aakre Külaselts, kusjuures vallavanem on ise väidetavalt eelisrahastatava seltsi liige.

Süüdistuse üks punkt puudutab Puka kabeli ehituseks loodud fondi. Selle raha otsustas vallavalitsus kulutada parkla ehituseks surnuaia juurde. Allakirjutanud leiavad, et Looskari ületas sellega talle antud volitusi ja rikkus finantsdistsipliini. Lisaks on umbusalduses veel väiksemaid etteheiteid.

Looskari sõnul avaneb nende süüdistuste taga hoopis teine taust ja asju ei näidata õiges valguses. «Inimesed, kes on aastaid lugenud Otepää Teatajat, tunnevad selle umbusaldusavalduse kirjutaja kinnisilmi ära ja eks see üks segaduse tekitamine ja ärapanemine ole. Kurb, et meie niigi nigela mainega valda tahetakse näidata veel halvemas valguses,» sõnas Looskari, keda viimati taheti umbusaldada augustis.