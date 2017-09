Ohtliku maja lammutamine linnasüdames lõi tüli lõkkele

Valgas Kesk 20 asunud kortermaja lammutati eelmisel nädalavahetusel. Valgamaalase käsutuses on koopia täitekorraldusest, mille linnavalitsus andis välja eelmisel reedel. Juba 2015. aasta veebruaris väljastas aga linnavalitsus omanikele märgukirja.

Selles märgiti, et ehitise säilitamine olemasoleval kujul ei ole vastuvõetav ning hoone võib hoone muutuda ohuks inimeste tervisele ja varale ning ümberkaudsele asustusele. Omanikud linnamajandusameti juhataja Urmas Möldre allkirjaga dokumendi kohaselt midagi ette ei võtnud.

Linnavalitsus tellis ekspertiisid hoone tehnilise seisukorra ja turuväärtuse väljaselgitamiseks. Neist esimese lõppjäreldus oli, et maja on ohtlik ning tuleb tunnistada elamiskõlbmatuks. Turuväärtuse kohta selgus, et see on null.

Kodutud sisenevad majja

Ekspertiiside alusel väljastas linnamajandusamet mullu detsembris korralduse maja lammutada. Korraldus tehti teatavaks nii hoone omanikele, asjast puudutatud isikutele kui ka muinsuskaitseametile.

Politsei teatel on eelmise aasta veebruarist tänavu augustini registreeritud 12 väljakutset Kesk 20 elamusse, põhjuseks sinna sisenevad kodutud. Tühja jäänud maja üks oht on ka tulekahjurisk. Kolme meetri kaugusel asub puitvoodriga korterelamu ning teisel pool kõigest poole meetri kaugusel muusikakool, mis iga päev lapsi täis.

8. septembril tegi linnavalitsuse esindus korterelamus vaatluse. Selgus, et oht on süvenenud ning omanikud ei ole ohutuse tagamiseks jätkuvalt midagi ette võtnud. Linnavalitsus jõudis järeldusele, et tegemist on inimeste elule ja varale ohtliku olukorraga, mis tuleb likvideerida.

Muinsuskaitse: linnal puudus luba

Muinsuskaitseamet on teisel seisukohal. «Linnavalitsus andis reedel välja korralduse lammutada muinsuskaitsealal asuv hoone Kesk 20. See anti korrakaitseseaduse alusel põhjendusega, et hoone on ohtlik. Töödega alustamisel puudus linnal lammutustööde eelduseks olev ehitusluba ja muinsuskaitseameti tööde luba,» kinnitas ehitismälestiste peainspektor Triin Talk.

«Sellest hoolimata alustati töödega kohe pärast täitekorralduse väljaandmist,» lisas ta. «Korraldus saadeti reedel kell 15.35 ka muinsuskaitseametile teadmiseks. Lähtuvalt tegevuse ebaseaduslikkusest andsime reede õhtul välja akti tööde peatamiseks, mille saatsime nii linnavalitsusele kui lammutustööde läbiviijale,» märkis Talk.

Muinsuskaitseameti Valgamaa vaneminspektor oli sel ajal puhkusel ja jõudis maja juurde laupäeval kella 10 paiku, kutsudes kohe ka politsei, sest lammutusfirma jätkas töid. Muinsuskaitseameti järelevalveosakonna juhataja Peeter Nork ja Triin Talk jõudsid Valka kell 11.

«Kuna lammutuse alustamisega oli hoonet laupäeva ennelõunaks juba kahjustatud, oli ainus alternatiiv ülimalt ohtlikuks muudetud hoone säilitamise nõudmine aastatepikkuse kohtuvaidluse lõpuni, mille negatiivset mõju vanalinnale on raske ülehinnata. Seetõttu lubasime tööd lõpule viia, kuid sellise tegevuse kordumist ei saa kindlasti sallida,» rääkis Talk.

Muinsuskaitseamet on seisukohal, et ehitist ameti loata lammutada ei tohi – isegi siis kui see on ohtlik. «Paljud ajaloolised hooned on olnud kasutuseta ja halvas seisus, avatud akende-ustega ja tuleohtlikud, mis Valga linnavalitsuse argumentatsiooni järgides tulnuks kohe lammutada,» märkis Talk.

Linnamajandusameti juhataja Urmas Möldre ütles, et tööde algushetkel ei olnud linnal tõesti ehitusluba ega muinsuskaitseameti luba. Seda just sellepärast, et töid teostati korrakaitseseaduse alusel, mis ei vaja ehitusprojekti ega muinsuskaitse luba.

«Menetlusliigid on erinevad. Kui tehakse korrakaitseseaduse alusel, kooskõlastusi tarvis ei ole, kuna likvideeritakse oht. Meil tekkisid reedel erimeelsused, millise menetlusliigiga teha. Otsustasime ohu likvideerimise kasuks. Laupäeval tekkis väikene konflikt, aga kuna meil olid varem tellitud ehitusekspertiisid ja -projektid olemas, siis muinsuskaitse väljastas loa,» selgitas Möldre.

«Meil oli nii palju pretensioone naabritelt, linna üldsuselt ja politseilt. See tekitas väga suurt peavalu ja teisiti me ei saanud. Kõrval ju kohe muusikakool,» lisas Möldre. «Võtsingi selle kiirmenetluses käsile, mis tähendab ohu likvideerimist.»

Talk täpsustas, et Kesk 20 hoone oli Valgale omane eelmise sajandi algusest pärinev galerii tüüpi planeeringuga kahekorruseline puitmaja. Teistes Eesti linnades hoonetüüpi sellisel kujul ei leidu, mis muutis selle Valga linnakeskkonnale väärtuslikuks ja unikaalseks.

«Kesk 20 on üks väheseid seda tüüpi maju Valga muinsuskaitsealal ja oleks võinud mainitud hoonetüüpi esindama jääda. Hoone oli küll nõukogude ajal põhjalikult ümber ehitatud, akende suuruse ja laudise muutmisega oli selle välisilme võrreldes algsega oluliselt muutunud,» rääkis Talk.