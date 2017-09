Nastik külastas kaubanduskeskust

"Täna kella 10.24 teatati häirekeskusele, et Valgas J. Kuperjanovi tänaval Konsumi poes on kassade juures aluste alla on peitunud 30-40 cm pikkune nastik. Päästjad püüdsid ohutu looma kinni ja viisid loodusesse tagasi," ütles päästeameti Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik.

Kogu vahejuhtum lahenes pealtnägijate kinnitusel rahulikult ja mingit paanikat ei tekkinud.

Nastikud on sel aastal korduvalt Valgamaal pälvinud tähelepanu seoses ilmumisega majade juurde või kodudesse.

Näiteks augusti lõpul tahtis Tõrvas Ehitaja 2 kortermajja tungida nastik. Toona oli nii neid, kes pidasid vahejuhtumit ebameeldivaks ja suisa õudseks kui neid, kes rõhutasid, et tegu on täiesti ohutu ja lausa kasulikuga loomaga inimesele, kes püüab hiiri.

Ka Valgamaa päästjad on sel aastal saanud mitmel korral väljakutse, mis seotud inimesi häiriva nastikuga. Viimane selline teadaolev juhus oli enne tänast 15. augustil. Siis kutsuti päästjad Helme vald Karjatnurme külla, kus teataja sõnul oli kasvuhoonesse sisenenud uss. Tegelikult oli tegemist mao – täpsemalt nastikuga. Päästjad viisid nastiku loodusesse.

Lausa kahel korral on aga päästjad tänavu pidanud nastiku minema toimetama Valgast Köie tänaval asuvast elumajast. 11. aprillil kella 19.07 ajal teatati häirekeskusele, et tänaval asuvas elumajas on madu. Päästjad püüdsid toona sahvrisse peitunud roomaja kinni, selleks osutus umbes meetripikkune nastik. Madu viidi loodusesse.

23. juulil teatati häirekeskusele taas Valgas Köie tänaval tuppa tulnud maost. Päästjad viisid ennast tuppa ahju juurde sättinud nastiku õue tagasi.