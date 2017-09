Valga lõvid kinkisid noortele õmblusmasinad

Masinad andsid üle klubi president Rein Randver ja eelmise hooaja president Tõnu Sõrmus.

Noortekeskuse juhataja Maarja Mäe sõnul oli noorte käsutuses mõni aeg tagasi üks õmblusmasin, kuid juba pool aastat ei ole neil olnud millegagi õmmelda.

«See on väga tore kingitus. Meil on sisustamisel käsitöötuba ja saadud masinad kuluvad marjaks ära. Õmblushuvilisi on meil hulgaliselt ning käsitöötuba saavad kasutada ka õpilas- ja minifirmad oma toodete valmistamiseks. Õmblustarvikuid saame taaskasutusest ning annetajatelt, kelle hulgas nii eraisikuid kui ja ettevõtteid,» lisas Mägi.

Koostöö noorte ja Valga lõvide vahel jätkub. Ees ootaval mihklilaadal on Valga lõvid jällegi väljas heategevusloteriiga, mille tulu annetatakse noortekeskusele. «Kuna lastele meeldib kokata, on nende suur soov saada majja elektripliit koos ahjuga ja külmkapp,» edastas Mägi noorte soovi.

Valga Lionsi klubi on kohalikel laatadel osalenud aastaid. Varem on loteriiga teenitud raha suunatud Valga asenduskodu Kurepesa ja Taheva asenduskodu tegevuse toetamiseks. Viimati kingiti mõlemale jalgratas.