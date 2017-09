Abituriendid käisid muuseumis ja arutlesid noorte võimaluste üle

«Ekskursioon algas otepäälastele olulise mehe Jakob Hurda vahakuju juurest. Just see mees pani alusel eestlaste kultuuripärandi kogumisele ja eksponeerimisele. Pikem peatus tehti ka sinimustvalge lipu juures, mis 1884. aasta juunis Otepää kirikus õnnistati,» lisas Arik.

Pärastlõuna veetsid abituriendid haridus- ja teadusministeeriumis, olles osalised kodanike arutelul, kus käsitleti Euroopa noorte võimalusi. Erasmuse programmi, noorte võimaluste ning väärtuste üle arutlesid Tartu Ülikooli rektor Volli Kalm ja Euroopa Komisjoni hariduse-, kultuuri-, noorte- ja spordivolinik Tibor Navracsics.

«Nad vastasid publiku küsimustele ja kirjeldasid oma nägemust noorte olukorrast, stressist ja valikuvabadusest. Kõlama jäi Kalmu seisukoht, et edukaks ei saada elunautimise abil, vaid töö ja õppimise kaudu. Kalm arvas, et kuna ühiskond ja haridusvajadused muutuvad kiiremini, kui põlvkonnad vahetuvad, on viis ülikooliaastat liiga lühike aeg, et õppida selgeks materjal, millega terve elu edukas olla. Ülikoolis tuleb õppida õppima ja töötama,» vahendas Arik kohtumisel räägitut.