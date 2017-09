GALERII: Piirilinnas otsivad töökäsi nii Eesti kui Läti ettevõtted

Kuigi mess toimub Lätis, on piirilinnale omaselt kohal ka suur hulk tööpakkujaid Eestis. "Olen lausa üllatunud, et neid nii palju on," tunnistas Põhja-Läti ajalehe Ziemeļlatvija peatoimetaja Ingūna Johansone. "Suurte ja tuntud ettevõtete kõrval oli neidki, kellest mina varem kuulnudki polnud. Silma torkas Eesti toiduainetööstuse ettevõtete rohkus. Samas oli töökäte otsijaid paljudelt eri elualadelt."

Kokku oli tema sõnul messil esindatud ligi 80 ettevõtet mõlemalt poolt piiri. Kui suur hulk nendest Eestist oli tulnud, ei osanud ta öelda.

Huvi messi vastu olnud suur juba siis, kui kella 10 ajal uksed avati. "Aga tööotsijate seas eestlasi küll silma ei torganud - ehk tulevad hiljem," arvas Johansone.