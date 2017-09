Tõrva noortekeskuse noorsootöötaja Kertu Reva ütleb ise, et ega tal töö kõrvalt väga millekski muuks aega ei jätkugi. Pisikese uurimise peale aga selgub, et Tartus sündinud ja Antslas kasvanud naine, kes ennast lihtsalt Kertuks eelistab nimetada, on hingelt kunstnik ning tegeleb ka igapäevatöös Eestis vähetuntud visualiseerimisega.