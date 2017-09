Valga Kasekese lasteaias kuu aega töötanud ja siia aastaks jääv armeenlanna Tamara Stepanyan (23) ütles, et väärtustab vabatahtlikku tööd, kuna selle käigus võtab inimene oma elust aega, et teisi aidata. Elu Eestis on tema sõnul lihtsam kui Armeenias, sest palgad on suuremad ja võimalusi rohkem.