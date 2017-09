Erilised kodanikud saavad uhke märgi rinda

«Märgakem enda ümber inimesi, kes teevad iga päev oma kogukonnas natuke rohkem kui pere- ja töökohustused ette näevad. Selliste inimeste esitamine kodanikupäeva aumärgi tunnustusele on südantsoojendav viis silmapaistvatele inimestele edasisteks tegemisteks jõudu anda ja näidata, et Eesti inimesed hoiavad üksteist,» ütles siseminister Andres Anvelt.

Kahekümnendat korda väljaantavate kodanikupäeva aumärkidega tunnustatakse inimesi, kes on oma kogukonnas või laiemalt ühiskonnas jätnud olulise jälje, edendades kodanikukasvatust, väärtustades kodanikuteadvust või tehes vabatahtlikku tööd oma kogukonnas.

Kandidaate saavad esitada kõik inimesed, olgu siis eraisikuna või organisatsiooni nimel. Ettepanekud vaatab läbi siseministeeriumi juurde loodud komisjon, kellel on õigus välja anda 15 aumärki. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 23. oktoober.

Kodanikupäev on 26. novembril. See on pühendatud kõigile Eesti kodanikele ja kodanikuks pürgijatele. Samal nädalal toimub kodanikupäevale pühendatud üritusi üle Eesti.

Kodanikupäeva aumärgid annab 27. novembril toimuval pidulikul tunnustusüritusel üle siseminister Andres Anvelt. Samal üritusel kuulutab kultuuriminister Indrek Saar välja tänavuse aasta kodaniku. 20.–26. novembril toimub taas ka maakondlike arenduskeskuste korraldatav Ühisnädal, mil tutvustatakse vabakonna tegemisi.