Tulevad tugevad tuuled

Ilmateenistuse teatel suureneb esmaspäeval Skandinaavia poolt madalrõhkkonna surve ning kõrgrõhkkond eemaldub Venemaa sisealade suunas. Öösel on enamasti pilves ilm. Mitmel pool on udu ja kohati sajab uduvihma. Puhub kagutuul 4-9 m/s, pärast keskööd tugevneb tuul saartel ja läänerannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 4-9, rannikul kuni 11 kraadi. Maapinnal võib temperatuur kohati nulli langeda. Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm ja paiguti võib vähest vihma sadada. Kagutuul tugevneb 5-11, puhanguti 15 m/s, pärastlõunal saartel ja rannikul 8-13, puhanguti 18- 22 m/s. Sooja on 9-13 kraadi.

Teisipäeval laieneb madalrõhuala serv üle Eesti. Öösel on pilves selgimistega ilm. Hoovihmasajud piirduvad enamasti Lääne-Eestiga. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-11, puhanguti 15 m/s, saartel ja rannikul 9-14, puhanguti kuni 20 m/s. Sooja on 5-11 kraadi. Teisipäeva päeval on samuti pilves selgimistega ilm ja vihmasadu levib üle Eesti itta. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-11, puhanguti 15 m/s, saartel ja rannikul 9-14, puhanguti kuni 20 m/s. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Sooja on 7-10, saartel ja rannikul kuni 14 kraadi.

Kolmapäevaks jääb madalrõhkkond keerlema Norra merele, kuid selle lohk ulatub üle Skandinaavia, Soome ja Baltimaade. Öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-11, puhanguti 15 m/s. Sooja on 7-12 kraadi. Kolmapäeva päeval on pilves selgimistega ilm ja aeg-ajalt sajab vihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-11, puhanguti 15 m/s, saartel pöördub läände ja tugevneb 7-12, puhanguti 20 m/s. Sooja on 10-13 kraadi.