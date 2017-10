Vanema ülesanne on kaitsta last igas olukorras nii palju, kui on tema võimuses. Kõik me usume enda oskustesse autojuhtidena, kuid ei tea kaasliiklejate kogemusi ning käitumist. «Täiskasvanutele on turvavöö kasutamine elementaarne, kuid samavõrd tavaline peaks olema õige turvavarustuse kasutamine lapse sõidutamisel,» rõhutas maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert Diana Okas.