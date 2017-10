Politseijuht kiitis Läti turvalisust

«Vaadates olukorda maailmas ja Euroopas toimuva taustal, elame justkui vanajumala selja taga, meeldivalt ja turvaliselt. See on meie ühine teene, kuid alati peab olema valmis selleks, et midagi igavesti tagatut olemas ei ole,» sõnas Ķuzis teleusutluses.

Lätis on kehalise turvalisuse tase kõrge, mida ei saa öelda rahalise või majandusliku julgeoleku kohta, lisas politseiülem.

Küsimusele politsei 2018. aasta prioriteetide kohta vastas Ķuzis, et palga tõstmist ei kavandata, raha suunatakse küberkuritegudega võitlemisse ja terroritõrjeüksuse Omega tugevdamisse.

Samamoodi kavatseb politsei luua ühes piirkonnas eripataljoni või -kompanii. Ka kavatsetakse luua kriminaaljuurdlussüsteem, kus ametkondadel on ühine teabevahetussüsteem. Need plaanid viiakse ellu politsei ressursi ümberjaotamise teel, sõnas Ķuzis.