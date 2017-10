Nii metsa- kui jahimeeste seast on kostnud arvamusi, et šaakalid on jõudnud ka Lõuna-Eestisse, sealhulgas Valgamaale. Keskkonnaagentuuri juhtivspetsialist Peep Männil suhtub sellistesse teadetesse skeptiliselt, ent tõdeb, et šaakal on tark ja ettevaatlik kõigesööja, kes kergesti kohaneb.