Politsei hoiatab pangaautomaatide juures tegutsevate varaste eest

4. oktoobril keskpäeva paiku sai politsei teate, et Viljandis Lääne tänaval pangaautomaadi juures varastasid kaks vene keelt kõnelenud meest teataja pangakaardi. Varguse toimepanemise eel etendasid mehed olukorra, millega vargusohvri tähelepanu hajutada.

Analoogset skeemi kasutati täna ka Tartus Jaama tänaval pangaautomaadi juures, kuid politseisse helistanule tundus meeste tegevus juba eos kahtlane ja vargust toime panna ei õnnestunud.

Kaks vene keelt meest etendasid Viljandis pangaautomaadi juures stseeni, kus nad on juhuslikult samas kohas viibivad üksteisele võõrad inimesed. Alustuseks püüab neist üks pangaautomaadi juures toimetavast inimesest mööda joosta nii, et too märkaks, kuidas möödajooksjal kukub raha maha. Raha kaotanu paneb jooksusammul pakku nii, et tema tähelepanu pole võimalik enam võita.

Samas tuleb teine mees, kes raha üles korjab ja pakub leitud raha jagamist pangaautomaadi juures oleva inimesega. Edasi naaseb sündmuskohale tagasi raha kaotaja, kes kahtlustab mõlemat rahaautomaadi juures olijat tema raha varguses ning nõuab rahakottide ette näitamist. Ajal, mil heauskne inimene ja vargusskeemis kaasa lööv mees rahakotirauad avavad, tehakse juttu ja hajutatakse tähelepanu nii, et kannatanu rahakotist pangakaart või sularaha ära varastada. Kui see õnnestub, jooksevad vargad laiali.

Viljandis toimetanud vargad olid tumedates riidetes umbes 40ndates eluaastates, kõhna kehaehitusega ja umbes 175 cm pikad vene keelt kõnelenud mehed.

Politsei hoiatab varaste eest ning toonitab, et rahaga arveldades või seda välja võttes ei tohi valvsust kaotada ning kõrvalistele oma koti või rahakoti sisu ette näidata. Kahtlasi isikuid või tegevust täheldades andke sellest kindlasti kohe politseile teada. Pangakaardi kaotamisel või selle varguse korral pöörduge viivitamata oma panga poole, et kaart sulgeda.