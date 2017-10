Valgamaal sattus buss õnnetusse

Kagu politseijaoskonna vanemkomissar Kaimar Karm, kes ka ise kohapeal käis, ütles, et õnnetuses sai viga neli inimest. Kõik nad olid täiskasvanud. "Kolm inimest toimetati Valga haiglasse, neljas sai esmaabi kohapeal."

Kokku viibis Karmi sõnul bussis 12 inimest, kellest üks oli noorem kui 15aastane. "Noorim bussis viibinud inimestest viga ei saanud."

Õnnetuse põhjus on alles väljaselgitamisel. Teada on, et buss sõitis Lüllemäe poolt Valga suunas ja kaldus teelt välja mõni kilomeeter Valgast eemal -- kohas, kus Lüllemäe tee ristub Valga-Võru maanteega. "Bussijuhi sõnul juhtus õnnetus seetõttu, et bussi pidurid ei töötanud," rääkis Karm.

Ristmik, kus neljapäeva hommikul bussiga õnnetus juhtus. / Arvo Meeks/Valgamaalane