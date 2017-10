Viis aastat tagasi avatud jaam on siiani moodsaim kogu riigis

5. oktoobril 2012. aastal avati Läti presidendi Andris Bērziņši osavõtul Valkas linna soojusega varustav moodne ja keskkonnahoidlik koostootmisjaam, mis kasutab kütusena kohalikku päritolu puiduhaket. Jaamas toodetav elekter müüakse Latvenergo võrku.

Selle aasta algusest kuulub Valka koostootmisjaam sada protsenti Enefit Taastuvenergiale, mille juhatuse esimees Aavo Kärmas ütles pressiteate vahendusel, et Valka jaam on senini Läti moodsaim soojuse- ja elektrienergia koostootmise jaam.

«Viimased viis aastat on näidanud, et Valka jaam on olnud paljudele Läti väikestele koostootmisjaamadele etaloniks, samuti on see olnud ehitustehniliselt eeskujuks ka teiste elektrijaamade rajamisel Lätis,» lausus Kärmas.

Ta lisas, et kogu koostootmisjaamas toodetava soojuse müüb Enefit Taastuvenergia Valka linnale, kes seda lõppkliendile edasi müüb. «Valkas pakutav toasooja lõpphind 54,05 eurot megavatt-tunni kohta on konkurentsivõimeline ja kuulub terve Läti kontekstis keskmiste hulka,» sõnas Kärmas.

Juhatuse esimees tõstis esile aastate vältel toiminud head koostööd Valka linnavalitsusega. «Koostööd Valka linnaga võiks ka Eestis eeskujuks tuua, kuna linnajuhtidel on olnud selge ettekujutus, mida nad ära teha soovivad ja kuidas linn peaks arenema. See on konstruktiivse koostöö alus.»

Alanud kütteperioodist lülitus jaama küttevõrku ka Domesi elamurajoon, Puškini tänava lasteaed ja Raina tänaval asuv endine depoohoone. Selleks rajati suvel uus küttetorustik, millesse Enefit investeeris ligi 200 000 eurot.

Enefit Taastuvenergia omanik Eesti Energia omandas 2011. aasta jaanuaris Lätis soojusettevõttest Enefit Power & Heat Valka 90 protsenti. 2012. aastal rajati Valkasse bioküttel töötav koostootmisjaam, mille väljaantav elektriline võimsus on 2,4 MW ning soojuslik võimsus 8 MW. Maksumus oli 10 miljonit eurot.

Eesti Energia tütarettevõte Enefit Power & Heat Valka tootis 2012. aastani soojust Valkas biokütust ja kütteõli kasutavates katlamajades. Uue jaama valmimisel jäid vanemad katlamajad reservi ja tippkoormuse rahuldamiseks.

2016. aastal tootis Valka koostootmisjaam müügiks 15 gigavatt-tundi elektrit ja 23 gigavatt-tundi soojust. Vajaliku biomassi hangib Enefit Taastuvenergia lähipiirkonnas asuvatelt hakkepuitu tootvatelt ettevõtetelt.

Enefit Power & Heat Valka on Eesti Energiale kuuluva energiaettevõtte Enefit Taastuvenergia tütarettevõte. Enefit Taastuvenergia tegeleb taastuvenergia tootmisega Eestis ja Lätis ning toodab energiat tuulest, veest, segaolmejäätmetest ja biomassist.