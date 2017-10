Selgusid tublid eakad ja nende toetajad

Konkursile laekus ettepanekuid üle Eesti, žürii otsustas mitmes kategoorias välja anda rohkem kui ühe tunnustuse.

ELUTÖÖPREEMIA laureaadid

TAIMI TULVA Tallinnast on sotsiaaltööalase kõrghariduse looja ja edendaja taasiseseisvunud Eestis, kauane sotsiaaltöötajate õppejõud Tallinna Ülikoolis.

Kui tema eakaaslased hakkasid 1990. aastate algul mõtlema pensionipõlvele, tegi tema kannapöörde oma akadeemilises tegevuses ning pühendus kasvatusteaduste asemel sotsiaaltöö õpetamise korraldamisele ja õpetamisele, kaitses doktoritööd. Pedagoogiline töö jätkub Tallinna Tervishoiukõrgkooli õenduse eriala dotsendina. Järgib aktiivse vananemise põhimõtet.

ÕIE ARUSOO Tallinnast on ETV saate «Osoon» toimetaja selle esimesest päevast, aastast 1993, ja hiljem ka produtsent. Ta ise on öelnud: «Kuigi elutarkus ütleb, et maailm muutub inimese enese jagu, võib ometi iga inimene enese muutmisele kaasa aidata uue info, uue vaatenurga, uudse lahenduse, innovatiivse argumendi või teistsuguse maailmavaate tutvustamisega. Just selles näen oma missiooni ja »Osooni« missiooni ühisosa.»

EAKALT KOGUKONNALE laureaadid

MAIE TAMM Rakverest on vedanud üle 15 aasta Lääne-Virumaa puuetega inimeste koja võimlejate ringi, olnud lektor paljudele ühingutele, õpetanud ja kaasanud puuetega inimesi kepikõndi harrastama. MTÜ Hea Tervis (puuetega inimeste laulu-, tantsu-, võimlemisringid) juhatuse esimees aastast 2014.

Ta on aktiivne spordiveteran, koondise esinaine, kergejõustikukohtunik. Organiseerib eakaid spordiüritustele, annab regulaarselt tervisevõimlemise tunde. Õpetab ohutut kukkumist ja teisi eneseabivõtteid.

JAAN VISKA on õpetaja Vana-Vigala tehnika ja teeninduskoolis, olnud Vana-Vigala põhikooli direktor 20 aastat, Haimre põhikooli direktor. Vigala vallavolikogu liige. Giid kogukonna ekskursioonidel, avatud talude ringreisi projektijuht, fotode ja artiklitega jäädvustanud Vigala tegemisi meedias. Alati valmis aitama oma küla inimesi. Organiseeris Ants Laikmaa sünnitallu mälestuskivi.

EAKALT JÄRELTULIJALE laureaat

VIRVE KLUUST Järvamaalt on Salutaguse nelja küla seltsi juhatuse esimees, Salutaguse külavanem. Korraldanud üritusi, toetanud laste folkloorifestivale. Nelja küla kokkutulekuid korraldatakse koostöös noortega.

Kirjutanud mitu raamatut ümberkaudsetest küladest ja nende ajaloost. Eestvedaja Koeru ja Järva-Jaani valla eakate peol. Organiseerinud Kurnu künkale kõlakoja ja tantsupõranda. Lasi kunagisest saunahoonest ehitada külamaja ürituste tarbeks.

EAKAD KUI KULTUURIKANDJAD laureaadid

MAIMU JANISK Räni alevikust Tartumaal on 53 aastat olnud tantsuõpetaja, praegu juhendab kaht rahvatantsurühma. Teinud ise palju tantse oma rühmadele. Tartumaa Memme-Taadi Lustipeo üks lavastajatest, viimastel aastatel liigijuht. Tema tantsumemmed osalevad paljudel üritustel, ka teisel Eesti naiste tantsupeol. Rahvakultuuri tulihingeline edasiviija.

TATJANA OSEPTSOVA on Ida-Virumaal Sillamäe vene kultuuriühistu juhataja. Kauane õpetaja ja koolidirektor. Huvitub teiste kultuuride ja tavade tundmaõppimisest. Ühistu organiseerib ja koostab projekte, arendab suhteid teistest riikidest ja linnadest kollektiividega.

Tema eestvedamisel loodi inglise keele süvaõppeklass. Lõi lastele kooristuudio. Organiseeris mitmelt maalt osalejatega «Baltimaade kultuuri sillad». Sillamäe linna aukodanik, fondi Blagovest laureaat.

TEGU EAKALE laureaadid

INDREK KELK on klubi Tartu Maraton juhatuse esimees, projektide direktor, rahvaspordi ürituste korraldaja. Ta on kaasanud pensionärid Tartu maratoni üritustele, pidanud pensionäridest põhidistantside võitjaid eriliselt meeles. Tema eestvedamisel on aasta-aastalt kasvanud eakate osavõtt Tartu maratoni sarja üritustest, sest tingimused on neile väga soosivad ja soodsad.

AARE METSJÄRV Tallinnast on klubi Keskpäev eestvedaja. Klubi koondab 50‒60 Haabersti eakat. Korraldatakse üritusi, külas käivad lektorid, poliitikud, näitlejad. Peetakse meeles sünnipäevalapsi. Suvel käiakse ekskursioonidel. Koos on istutatud puid. Motoks on Reet Linna sõnad «Me elame veel».

EPP JOHANI ja VALLY-REET JÄRS on Viljandi aktiivsete seltsiliste grupi koordinaatorid ja tegutsevad isikliku abistajana. Nad on Viljandi haigla rakkerühmas Viljandi Maanaiste Ühenduse esindajad. Johani annab oma kogemusi edasi MTÜs Teeme Juhina. Koos osalevad «Seltsilise teenuse arendusprojektis», mille eesmärk on lahendada maapiirkonnas sotsiaalset tõrjutust.

ERIAUHINNAD

ÜLLE KARU – eakate elu peegeldaja.

Ligi 30 aastat teinud Vikerraadios õnnesoovisaadet, mille tähtsust on raske üle hinnata; eakatele mõeldud «Päevatee» saadet teeb suvest 2009.

EHA TOPOLEV – eripreemia eakate festivali käimalükkamise eest.

Eha Topolev on MTÜ Inkotuba juhataja, kelle ideena on eakate festival kaheksa aastat tagasi alguse saanud.

Kahepäevast festivali korraldavad ajakiri 60+ ja mittetulundusühing Eakate Festival, festivali toetavad Apotheka apteegid, Tallinna linnavalitsus ning Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuamet, Tena, Corega, Tallink ja Viking Line ning AS Eesti Meedia.