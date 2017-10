Õpilane ähvardas Võrumaal koolis kaaslasi noaga

«Fakt on tõesti see, et poiss oli noaga ja ähvardas teisi,» kinnitas Antsla gümnaasiumi direktor Katrin Martinfeld Valgamaalasele. «Asi on uurimises ja politsei tegeleb sellega.»

Juhtum leidis aset 4. oktoobril Antsla staadionil läbi viidud kehalise kasvatuse tunni ajal, kui tavaklassis käiv käitumishäirega õpilane noaga kaaslasi ähvardama hakkas. Vigastada keegi ei saanud, kuid ehmatus oli suur. Lapse käes olnud terariist oli Martinfeldi andmeil kööginuga.

Neljapäeval olid Antsla gümnaasiumis noorsoopolitseinikud ning Rajaleidja Võrumaa keskuse töötajad, et nõustada lapsi ning arutada, kuidas pärast kolmapäevast juhtumit edasi minna. Poisile on kuni 18. oktoobrini kehtestatud ajutine õppes osalemise keeld.

Pärastlõunal toimunud arutelul, kus osalesid politsei, Antsla valla sotsiaaltöötaja, Rajaleidja keskuse spetsialistid, kooli juhtkond ja tugispetsialistid, kaaluti, kas käitumishäirega noormees saab tavaklassis õpinguid jätkata.

Rajaleidja Võrumaa keskuse juhataja Mereli Mändmets ütles Valgamaalasele, et praegu on veel vara tuleviku kohta midagi öelda. «Täna (neljapäeval – toim) ei saa ühtegi kommentaari anda,» sõnas ta.

Kooli direktor Katrin Martinfeldi sõnul on noaga ähvardanud poiss käitumise osas ettearvamatu ning seetõttu on tal olnud koolis ka saatja. «Õpib ta hästi... tund varem oli ta täiesti rahulik,» kinnitas direktor.

Politsei lubas juhtumit kommenteerida homme.