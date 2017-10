ID-kaardi taotlemine kolib üha enam internetti

Kõigist alaealistele hangitud ID-kaartidest taotleti pea 1400 dokumenti kuni nelja-aastastele lastele. «Meil on hea meel, et lapsevanemad kasutavad e-keskkonda, et lapsele ID-kaarti taotleda. See on tunduvalt mugavam võimalus, kuna lapsega ei pea teenindusse tulema ning järjekorras ootama,» ütles PPA identiteedi ja staatuste büroo peaekspert Marit Abram.

Tema sõnul on taotlejate hulgas kõigi vanuserühmade esindajaid. «Tore on näha, et nooremad pereliikmed aitavad enda eakamatel sugulastel dokumenti taotleda. Sellega saame neid säästa teenindusse tulemisest,» sõnas Abram.

Eelneva broneeringuta on keskmised ootejärjekorrad Tallinna teenindustes keskmiselt 20 minutit, Tartu teeninduses 30 minutit.

«Kui PPA-l oli varasemalt taotleja või dokumendisaaja kohta õiged andmed olemas, saab taotlust esitada vaid kuue liigutusega,» ütles Marit Abram. «E-keskkonnas saab taotluse esitada endale sobival ajal, olgu see siis varahommikul või hilisõhtul. Logimiseks saab kasutada ID-kaarti, digi-ID-d, mobiil-ID-d või pangalinke ning seda saab teha lisaks arvutile ka telefonis või tahvelarvutis.»

Et kogu protsess enda jaoks veelgi mugavamaks muuta, soovitab politsei dokumendi kättesaamiseks selleks sobiva aja eelnevalt broneerida PPA koduleheküljel.