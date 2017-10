Ravimite infolehed saavad tõlke

«Pakendi infolehtede tõlkimise eesmärk on soodustada ravimite õigesti kasutamist. Kui kevadel said tõlgitud ja ravimiregistris kättesaadavaks kõikide Eestis müüdavate käsimüügiravimite infolehtede tõlked, siis selle aasta lõpuks tahame kättesaadavaks teha enimkasutatud retseptiravimite tõlked,» ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski.

«Sellega anname Eestis elavatele vene emakeelega inimestele ja siin viibivatele välismaalastele võimaluse saada infot ravimite kohta neile arusaadavas keeles, et keerulisest meditsiinilisest tekstist aru saada ja ravimeid ohutult tarvitada,» lisas ta.

Pakendi infoleht sisaldab patsiendi jaoks olulist infot – mis ravim see on ja milleks seda kasutatakse, mida on vaja teada enne ravimi kasutamist, kuidas ravimit kasutada, millised on võimalikud kõrvaltoimed, kuidas ravimit säilitada jne.

Ravimite infolehed tõlgib vene ja inglise keelde ravimiamet, kes teeb need kättesaadavaks ravimiregistris. Patsiendi soovi korral saab apteeker infolehe apteegis ravimi müümisel välja printida ja patsiendile ravimiga kaasa anda.

Inglise ja vene keelde tõlgitakse 10 enimkasutatava toimeainega retseptiravimi pakendi infolehed. 10 enimkasutatavat retseptiravimi toimeainet on ravimiameti andmetel ramipriil, amlodipiin, rosuvastatiin, omeprasool, metoprolool, telmisartaan, nebivolool, metformiin, atorvastatiin, naatriumlevotüroksiin.

Kokku on nende toimeainetega ravimeid Eestis müügil 173. Kui nende ravimite infolehtedes tehakse muudatusi, tõlgitakse ka kinnitatud muudatused.

2017. aasta 1. maiks said vene- ja ingliskeelsena kättesaadavaks kõigi Eestis turustatavate 388 käsimüügiravimi infolehed. Retseptiravimite infolehtede tõlked valmivad ja tehakse kättesaadavaks selle aasta 15. detsembriks.

Riik rahastab nelja aasta jooksul infolehtede tõlkimist 100 000 euroga aastas.