Mihklilaat käib täistuuridel

Kui kell üheksa hommikul oli laadal inimesi ringi kõndimas üksikuid, siis kell pool üksteist oli laadalisi juba rohkelt. Valgalane Tiiu oli kotti ostnud rõnga verivorsti. „Lätlaste tehtud verivorst pidi väga hea olema, tuttavad on rääkinud. Ostsin siis ka prooviks,„ sõnas ta. Elvast Valga laadale tulnud sõbrannad Rita ja Leili ütlesid, et on Mihklilaadal esmakordselt. „Paljud tuttavad on käinud ja soovitasid tulla. Ei arvanudki, et laat nii suur on. Ostsin mett ja suitsuangerjat. Tahan veel keraamikat vaadata,” sõnas Rita. „Mina ka ei kahetse, et tulin, tõesti väga palju müüjaid on kohal ja laada teevad erilisks just naaberriigi kaupmehed, kes pakuvad veidi teistsugust kaupa. Ostsin juba mitu ilusat kruusi, siis veel jõhvikaid ja sibulaid,” sõnas Leili.

Tartumaalt oli laadal Kingu talu, kes müüs lepasuitsusinke ja-vorste. „Olen siin laadal vana käija. Alati ostetakse hästi,” ütles peremees. Vorstilati sai kätte kolme ja nelja euro eest ja neid oli mitu erinevat sorti.

Veel on laadal hulgaliselt väljas kalamüüjaid. Suitsuangerjas maksis näiteks 32 eurot kilo. Müügil oli ka küülikukonserv. Valgamaa mees Aare Jaama müüs laadal karurasvaseepe.

Silmailu ja vaatamist pakuvad erisugused loomad-linnud ning kõigil huvilistel on võimalus oma silmaga näha vanaaegset viljapeksu. Nagu ikka sügisesel laadal, on ka sel korral kohal aiasaaduste ja kodumaiste toiduainete müüjad ning loomulikult käsitöömeistrid ja huvitava omatoodangu valmistajaid. Müügikohad on tasulised ning osaga müügitulust toetatakse Valga Jaani kiriku remonditöid. Kohal on üle 260 müüja.

Kultuuriprogramm on laadapäeval rikkalik. Folkloorikarussellil esinevad lisaks kohalikele ka külalised. Üles astuvad vokaalansambel Samsaara, stuudio Joy tantsuansambel Greis, Tõrva rahvatantsurühm Liisud, Valga tantsurühmad Sõsarad ja Pilleriin, kapell Supsti koos segakooriga Rõõm ja rahvamuusikaansambel Kirime Tõrvast. Lisaks saab näha esinemas külaliskollektiive Tallinnast ja Tartust: folklooransambel Bõlitsa ja Kadrill, tantsuansambel Sirin, tantsustuudio Gratsija, rahva- ja estraadi tantsustuudio Extemp ja Rehkendajad.

Muuseumi hoovialal asub talulaste mängumaa telk, kus lastel on võimalus looduslikest materjalidest meisterdatud mänguasjadest moodustada suur talukompleks. Jõudu saab proovida osavusmängudes ja oma teadmisi kontrollida mõistatusmängudes. Töötubades õpetatakse kassikanga kudumist, nõiapuust talismanide valmistamist, sõlmede tegemist ning ehete valmistamist.

Ranna Rantšo on avanud loomapargi, kus saab näha ja sinasõbraks saada ponisid, hobuseid, lambaid ja kitsi koos talledega, jäneseid, villaseakesikuid, minisigu, šoti mägiveiseid, hanesid, kukki-kanu ja kalkuneid. Kohal on ka Valgamaalt Küüniniidu talu alpakad. Huvilistel on võimalus sõita Otepää Ponimaa ponidega.

Esmakordselt saavad laadalised näha ja uudistada töötavat vanaaegset viljapeksumasinat, millega on laadale tulnud Tartumaa mees Heino Prost. Teravilja tõi viljapeksule meie oma maakonna mees Silver Visnapuu Alakonna talust. Valga keskraamatukogu hoovis on väljanäitus looduse vingepussidest koduaias. Raamatukogu võtab vastu ja jagab tasuta raamatuid. Raamatukogu esisel platsil töötab kirbuturg.

Traditsiooniliselt, juba kümnendat aastat, viib segakoor Rõõm kultuurikeskuse teatrisaali fuajees läbi koduleiva ja -veinide konkursi, kus parimaid meistreid ootavad auhinnad. Välja on tulnud 11 leivaküpsetajat 15 leivasordiga ja 10 veinimeistrit 16 veinisordiga.

Säde pargi tiigi ääres võtavad mõõtu kalamehed, kes selgitavad endi hulgast välja Liivimaa kangeima kalamehe. Säde pargis on võtnud koha sisse veel ka rohevahetusnurgake. Kultuurikeskuse ümbruses on lastel võimalus sõita karussellil , elektriautol või veereda keras. Laadalisi lõbustavad MTÜ Laste Tsirkusestuudio Reveranss klounid ja mustkunstnik.

Valga Lions klubi on laadal kohal igaaastase heategevusloteriiga. Raha korjatakse Valga Avatud noortekeskuse toetamiseks. Noorte sooviks on osta elektripliit ja külmkapp.

Loteriiga on väljas ka Valga loomade varjupaik, kes korjab raha varjupaiga tegevuskulude katteks. „Peaauhinnaks on perepilet Pühajärve spaasse. Päris agaralt ostetakse,” sõnas varjupaiga juhataja Helle Raja.

Valga põhikooli õpilasesindus korraldab samuti loteriid ja saadud raha kasutatakse erinevate tegevuste ning ürituste läbiviimiseks. Välja loositakse kolm peaauhinda, milleks on maal, mille autoriks Maria Sikk, reha koos kartulikotiga ja bowlingu kinkekaart.

Tänane laat lõpeb suure peoga kultuurikeskuse esisele püstitatud peotelgis, kus astuvad üles ansambel Patune pool ja DJ Tõnu Tiks Liivimaa mihklilaada ja peo järelpidu võtab tuurid üles Voorimehe pubis.