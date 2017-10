Vigastustega lõppevaid õnnetusi toimub Eestis kodudes ELi keskmisest rohkem

Uuringu kohaselt toimus kodus või koolis vigastustega õnnetusi kõige sagedamini Tšehhis – 100 000 elaniku kohta 9,4. Järgnesid Sloveenia (7,4), Saksamaa (6,3) ning 7. kohal oli Eesti 3,9 õnnetusega, vahendas PZU Kindlustus.

Vaba aja veetmine tõi vigastustega õnnetusi kõige rohkem kaasa Saksamaal (näitaja 10,1), kellele järgnesid Soome ja Holland (8,9). Eesti näitaja – 3,7 – jäi alla ELi keskmise.

Tulemusi kommenteerinud PZU Kindlustuse isikukindlustuse tootejuhi Kristo Õunapuu sõnul on Eestis tavaks paljusid majapidamistöid ise teha ning seejuures unustatakse pahatihti ohutusnõuded. „Juba paari meetri kõrguselt redelilt kukkumine võib tekitada tõsiseid vigastusi ning see risk kaasneb nii remondi- kui ka aiatöödega. Samuti käiakse mõnikord hooletult ringi lõike- ja aiatööriistadega. Seda näeme oma igapäevastes õnnetusjuhtumikindlustuse kahjujuhtumites,“ märkis Õunapuu. Tema sõnul on kodu inimesele tuttav ja turvalisena tunduv keskkond ning ohte ei osata sageli märgata.

Vaba aja puhul kaasnevad vigastused peamiselt aktiivse elustiiliga, kuid siin kasutavad inimesed üha usinamalt kaitsekiivreid, põlvekaitsmeid jm vahendeid, mis hoiavad sageli hullemad vigastused ära. Küll on tulnud ette juhtumeid, kus jalgrattur sõidab läbi vihmaveega täitunud löökaugust ja tagajärjeks on tõsine vigastus.

„Isegi kui õnnetusjuhtumikindlus katab näiteks õnnetusest tuleneva sissetuleku vähenemise, on kõige lihtsam olla ettevaatlik ning mitte tekitada endale või teistele muresid,“ ütles Õunapuu.

Õnnetusjuhtumikindlustuse eesmärk on pakkuda inimestele täielikku kaitset väga erinevate ootamatute tervisekahjude korral.

Õnnetusjuhtumikindlustus aitab katta ka need õnnetusjärgsed kulud, mida näiteks haigekassa ei hüvita, ning samuti aitab see säilitada sissetulekud siis, kui inimene on õnnetuse tagajärjel ajutiselt töövõime kaotanud.