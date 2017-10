Hea valimistava “leidlikud” kampaaniaviisid

5. koht: Keila valla beebipidu.

Kui Tallinn välja arvata, on valimiste valvuritele sel aastal kaugelt kõige enam kaebusi laekunud Keila vallast. Autahvlilt on napilt välja jäänud erinevad teavitusürituse sildi all toimunud lindilõikamised, sealhulgas soojatorustiku ja kanalisatsiooni avamised. Sel nädalal selgus, et kui tavapäraselt korraldab vald jaanuarikuus eelmisel aastal sündinud lastele mõeldud beebipeo, siis seekord sätiti see mugavalt valimiste-eelsesse aega, jättes pettunud kodanikud küsima, mis saab novembris ja detsembris sündinud lastest.

“Pidagu siis korraga ka uusaastapidu ära, nii oleks loogilisem,” soovitas Jüri Nikolajev.

4. koht: Jaga-ja-laigi kampaaniad sotsiaalmeedias.

Üks seekordsete valimiste trende on rohke reklaam sotsiaalmeedias. Halvimaks näiteks sellest on rohked auhindu välja loosivad reklaamid, mida kasutajad peaksid ‘laikima’ ja jagama. Kuigi tegemist pole päris häälte ostmisega, mida valimistava otsesõnu keelab, on ometi tegemist valimiste kaubastamisega. Viimastel nädalatel on auhindu võihunnikutest ja kondoomidest kinkekaartide ja Soome sauna kasutamiseni loosinud välja Valimisliit Elva Esimesed, Valimisliit Meie Saaremaa, Valimisliit Ettevõtlikud ning Jõgeva noored ja ettevõtlikud.

“Valijate üsna labane äraostmine, mida ei vabanda ka see, kui kandideerivad noored ja ettevõtlikud,” kirjeldas Tõnis Saarts.

“Valimised on kodaniku õiguse ja kohustuse realiseerimiseks, mitte tarbijamäng,” lisas Mari-Liis Jakobson.

3. koht: SDE punane kaart EKRE-le.

Nädala alguses ilmus Eesti Päevalehe kaanel ja mujalgi suur sotsiaaldemokraatide valimisreklaam, millel näidatakse punast kaarti EKRE-le, välistatakse igasugune koostöö tollega ning tuuakse välja hulk oponendi kandidaatide ebameeldivaid tsitaate.

“Sotsid ühinesid ka lõpuks peoga, kus kõik teised juba olid. Igasugune tembeldamine on inetu, isegi, kui see käib inetuste endi kohta. Kui see tõesti ka sotsidele kasu toob, siis ühiskonda lõhestab veelgi enam,” hindas Alari Rammo.

“Mida on reklaamil pistmist kohalike omavalitsuste volikogude pädevusega?” küsis Anna Karolin. “Sotside negatiivne reklaam ei anna ühtegi põhjust, miks hääletada nende endi poolt.”

2. koht: Kandidaati mustav lendleht Maardus.

Kui eelmisel nädalal jõudis autahvlile Edgar Savisaart tümitav reklaamleht Lasnamäelt, siis seekord leidsid kandidaat Nikolai Degtjarenko pihta suunatud lehekese oma postkastidest Maardu elanikud. Valimiste valvurid ei anna hinnanguid esitatud väidete tõelevastavusele, kuid negatiivne, mustav ja ilma allakirjutajata valimisreklaam on taunimisväärne.

“Laimav reklaam, kus rõhutakse ainult vastase tümitamisele ilma endapoolset positiivset programmi välja toomata. Jutt ei haaku isegi kohaliku tasandi küsimustega, isegi kaudselt mitte,” kommenteeris Tõnis Saarts.

1. koht: Valimisreklaam kommunaalarvel.

Ühe Akadeemia tee hoone elanikud leidsid oma postkastidest oktoobri alguses tavapärase kommunaalkulude arve väikese üllatusega – selle alla oli lisatud korteriühistu juhatuse esimehe, Keskerakonna ridades kandideeriva Oksana Kalinskaja üleskutse: “Palun teid toetada mind kohaliku omavalitsuse valimistel 15. oktoobril" koos valimisnumbriga.

“Iseenesest on see suhteliselt süütu rikkumine, aga tuleks meeles pidada, et ka ühiskondlikes ametites oleks kena, kui hoidutaks oma ametipositsiooni ära kasutamisest,” ütles Mari-Liis Jakobson.

“Paistab, et Tallinnas varitseb valimisreklaam valijat iga nurga peal. Postkasti pannakse müstilise päritoluga lendlehti, kandidaadid jõuavad isegi arvetele. Lisaks hea valimistava rikkumisele on õiguslikkus mõttes tõenäoliselt tegemist ka keelatud annetusega,” kommenteeris Anna Karolin.

Hea valimistava rikkumistest oodatakse vihjeid aadressil valimistava@heakodanik.ee.