Pühapäeva õhtuks on hääletanud üle 113 000 inimese

Tallinna üheksas jaoskonnas on käinud valimas 16 308 ja Tartus kuues jaoskonnas 5435 inimest. Teistest maakonnakeskusest on kõige aktiivsem osavõtt olnud Pärnu linna jaoskonnas, kus on hääletanud 926 inimest.

2013. aasta kohalikel valimistel oli pühapäeva õhtuks maakonnakeskustes hääletanud 21 144 inimest, e-hääle oli andnud 55 615 valijat.

Ööpäevaringselt toimuv elektrooniline hääletamine lõpeb 11. oktoobril kell 18. Esmaspäeval kell 12 algab eelhääletamine kõigis 557 valimisjaoskonnas. Eelhääletamine jaoskondades lõpeb kolmapäeval, 11. oktoobril kell 20.

Valimispäeval, 15. oktoobril saab hääletada vaid oma elukohajärgses valimisjaoskonnas.