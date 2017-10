Tundmatu isik jättis mürsud vedelema

Demineerijad juhivad tungivalt tähelepanu, et kõik lõhkekehad on ehitatud sõjapidamise eesmärgil ning tapmiseks. Leitud lõhkekeha ei tohi ise puudutada ega transportida, vaid tuleb helistada häirekeskuse numbril 112, märgistada leiu asukoht ning jätta see meelde.