Turvalisuse tagajatel tõuseb palk

Siseminister Andres Anvelt nentis, et siseturvalisuse valdkonnas on palgad ajale jalgu jäänud. «Rohkem kui neljaprotsendine palgatõus on küll viimaste aastate jooksul tuntavaim, kuid teha on veel palju, et siseturvalisuse palgad Eesti keskmisega sammu peaksid. Seetõttu seisan taas meie turvalisuse tagajate palgatõusu eest järgmistel riigieelarve strateegia läbirääkimistel, mis on juba alanud,» sõnas Anvelt.

Suurim osa palgatõusuks mõeldud lisarahast läheb politsei- ja piirivalveametile (PPA). PPA saab 4,5 miljonit eurot, mis moodustab 4,1 protsenti asutuse palgafondist. Muu hulgas tõstab PPA lisarahaga politseiametnike minimaalse palga praeguselt 975 eurolt 1075 eurole.

Päästeamet saab lisaraha ligi 1,6 miljonit eurot ehk pea 4,3 protsenti oma palgafondist. Lõviosa palgatõusurahast läheb päästekomandodele ja operatiivtöötajatele. Näiteks päästja keskmine palk koos seadusest tulenevate öötöö ja pühade lisatasudega tõuseb 855 eurolt 900 eurole ehk 5,2 protsendi võrra.

Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT) saab IT-pädevusega töötajate palgatõusuks veidi enam kui 449 000 eurot ehk 5,2 protsenti asutuse palgafondist. Suur osa lisarahast suunatakse infosüsteemide loomise ja haldamisega tegelevate töötajate palkade tõstmiseks. Ilma heade IT-teenusteta oleks politseinike ja päästjate töö tänapäeval võimatu.

Lisaraha saavad ka häirekeskus, sisekaitseakadeemia ja siseministeerium. Häirekeskus kasutab 215 000 euro suurust lisaraha päästekorraldajate keskmise palga tõstmiseks 979 eurolt 1033-le. Sisekaitseakadeemia suunab neile eraldatavad 149 000 eurot politsei- ja piirivalvekolledži uue, 25 kadetile mõeldud kaugõpperühma loomiseks. Siseministeerium saab palkade tõstmiseks 149 000 eurot, mis on 2,5 protsenti ministeeriumi palgafondist.