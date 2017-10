Arvamus: Valimised Viljandimaal: kes lubas kõige rohkem?

Nende lubaduste elluviimiseks ei kulu linna rahalisi võimalusi arvestades mitte neli, vaid 40 aastat. Ja isegi kui meil oleks kogu maailma raha, siis nii palju ehitajaid, kui Keskerakond oma lubadustes linna lubab, ei mahuks siia korraga ära.

Ainuüksi teid ja tänavaid lubavad keskerakondlased ehitada ja parandada sellisel hulgal, et on raske uskuda, kas Eestis leidub nii palju teetöölisi. Ja maju lubatakse ohtralt. Alustuseks muidugi veekeskust ja siis veel ujulat. Loodetavasti siiski üht, mitte kaht eraldi, aga mine sa võta kinni.

Kui esmalt lubatakse toetada erasektorit veekeskuse rajamisel ja seejärel rahvusvahelisel tasemel lühirajaujulat, siis ehk ongi plaan teha neid lausa kaks. Või siis kavatsetakse teha ainult ujula ja jätta veekeskus rajamata, sest 15 aastat on ilmekalt näidanud, et erasektor sellist asja ehitada ei taha.

Keskerakond nagu paljud teisedki lubab haiglat, aga ka sotsiaalkeskust, Mesimummu lasteaia laiendust, uusi maju huvikoolidele, parkimismaja ja riigimaja.

Lubadusi on tõesti palju. Isegi Jaak Joala ja Vello Orumetsa seosed Viljandiga lubatakse kenasti jäädvustada. Tervisesportlastele rajatakse kergliiklusteedest ja matkaradadest esmalt linnas ja linna ümbruses Viljandi Elu Ring ning seejärel veel üle poole maakonna Suur Elu Ring. Mida need ringid täpselt tähendavad, jääb pisut selgusetuks.

Viljandi volikogus debüüti teha sooviv EKRE on valinud Keskerakonnale vastanduva taktika. Temal on kirjas kümme üsna lühikest punkti, millest enamik on sõnastatud sedavõrd lakooniliselt, et valija võib ise nuputada ja ette kujutada, mida talle lubatakse. Pakutakse koolivormi, valveapteeki ja 1000 euro suurust sünnitoetust ehk asju, mille üle varem pole Viljandis vähemalt avalikult eriti arutatudki.

Üks suur pluss on EKRE programmis minu silmis kohe kindlasti. Tema on ainus erakond, kes ei räägi ühtegi sõna veekeskusest.

Sotsid pühendavad oma programmis üsna suure osa endale omaselt vaesemate ja väetimate kaitsele. Nad räägivad näiteks omastehoolduse rahastamisest ja eakate teenusmajast. Aga ka munitsipaalkorterid lubavad nad tagasi tuua, ehkki praegune linnavalitsus neid jõudsalt maha müüb.

Sotsid tahaksid linna rajada õpilaselamu ja kunstigalerii ning jalgratturite liikumist tahaksid nad tublisti kergemaks ja ohutumaks teha. Näiteks igale rattaloa eksami sooritajale kingiksid nad linna raha eest kiivri.

Kõige üllatavama lubaduse leiab sotside programmi keskpaigast. Nagu teisedki erakonnad, lubavad nad taastada Vabadussõja ausamba, aga seda mitte kivist, vaid õhust. Nimelt tahaksid nad teha kindlasti maailma moodsaima Eesti Vabadussõja ausamba, mis helendaks hologrammina keset Viljandit.

Isamaa ja Res Publica Liidu ning Reformierakonnaga on ühelt poolt lihtne ja teisalt keeruline. Nemad tulevad valimistele võimuerakondadena ega saagi mingeid suuri üllatusi kaasa tuua. Vähemalt ei tunduks see siis usutavana.

Nende ideed on suuresti juba rahva seas läbi arutatud ning tundub, et nad pakuvad üsna turvalist programmi nii endale kui valijale. Aga see ei tähenda, et nad oma elu liiga lihtsaks tahaksid teha, sest isegi nende juba tuttavate lubaduste elluviimiseks tundub neljast aastast ja selle ajaga kaasnevast 120 miljonist eurost nappivat.

Paar põnevat mõtet leiab aga mõlema erakonna väljaütlemistest. Reformierakond tahab näiteks Valuoja oru sportlikuks meelelahutuskohaks arendada ning BMXi rataste krossirada oleks kogu Eesti olümpiasporti silmas pidades üks ambitsioonikas ehitus.

Isamaa ja Res Publica Liidu kõige põnevam lubadus pole aga tema programmis kirjas, selle on välja öelnud linnavalitsuse liige Gunnar Veermäe. Tema on lubanud eramajade omanikud talvisest lumelükkamisest vabastada. Oma Facebooki lehel on ta igal juhul selgelt välja öelnud, et linna kõnniteed on ikkagi linna, mitte eraomanike mure.

Ja lõpuks valimisliit Kogukondlik Viljandi. Niipalju kui ma vabas veebis ka ei tuhninud, selle liidu programmi ei suutnud ma leida. Küll aga jõudsin tema Facebooki lehele, kus on üht-teist lubadusesarnast välja öeldud.

Sealt selgub, et valimisliit tahaks hakata arendama ordulinnust, Viljandi mõisahoonet ja veekeskust. Samuti kuulub tema plaanidesse Trepimäele lapsevankrite jaoks raja ehitamine.