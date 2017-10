Lärm ei lase rahus elada

«Mul on kodukontor siin. Tahan lahtise akna juures tööd teha, aga ei saa,» ütles Toogi tänava elanik Armin Aramaa, kes ei soovi oma maja läheduses tööde peatamist, küll aga leiab, et neid saaks teha mõistlikumalt. Pildil seisab ta oma kodu lähedale jääva tee ääres, mille kaudu linn metsast palke välja veab ja neid taamale ladustab.

Valgalane Armin Aramaa on kodulinnale truuks jäänud, kuna see on vaikne ja rahulik koht. Nüüd ütleb ta aga, et maja ümber pidevalt käivate tööde lärm ei lase enam rahus elada.