Politsei on saanud ohtralt teateid välireklaamide kohta

Politseile on esmaspäevase seisuga poliitiliste välireklaamidega seoses laekunud kokku 152 teadet ja pöördumist, ütles BNS-ile politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja. Politseinikud on teinud 23 ettekirjutust ning käimas on kaheksa väärteomenetlust.

Pressiesindaja märkis, et teadete ja pöördumiste sisu on erinev ja kõiki ei saa käsitleda kui rikkumisi. Ka käivad mitmed teated ühe ja sama reklaami kohta.

Kõige rohkem küsimusi tekitavad sõidukitele paigaldatud reklaamid, ütles pressiesindaja BNS-ile eelmisel nädalal.