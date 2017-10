Kohalikel valimistel on eelhääletanud 15,2 protsenti valijatest

Elektrooniliselt on antud 113 936 häält, mis moodustab 10,35 protsenti valijate üldarvust. Jaoskondades on kokku antud 53 423 häält ehk 4,85 protsenti. Valgamaal on esmaspäevaõhtuse seisuga jaoskonnas hääletamas käinud 5,18 protsenti hääleõiguslikest valijatest.

Nelja aasta eest toimunud kohalikel valimistel oli sama ajaga oma hääle andnud 121 443 valijat, mis moodustas 11,2 protsenti valijate üldarvust.

Kõigis jaoskondades on võimalik eelhääletada veel teisipäeval ja kolmapäeval kell 12-20. Hääletada saab nii elukohajärgses valimisjaoskonnas kui ka väljaspool elukohta hääletamist korraldavas jaoskonnas. Lisainformatsiooni jaoskondade kohta saab veebilehelt www.valimised.ee või kaardirakenduselt https://valimised.rahvastikuregister.ee/.

Elektrooniliselt saab hääletada aadressil www.valimised.ee kuni kolmapäeval kella 18-ni. Soovi korral võib interneti teel antud häält muuta, hääletades uuesti elektrooniliselt või eelhääletamise päevadel jaoskonnas.

Valimispäeval, pühapäeval, 15. oktoobril häält muuta ei saa ning hääletada saab ainult oma elukohajärgses valimisjaoskonnas.