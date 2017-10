Valimismaraton on jõudmas finišisse. Kuigi ametlik valimiste päev on pühapäeval, on paljud valiku juba teinud. Kui palju eel- ja e-valimistel inimesi kokku osales, polnud eile lehe trükkimineku ajaks veel teada. Küll oli teisipäeval samaks kellaajaks valimisel osalenud 223 651 hääletajat, mis moodustab 20,3 protsenti valijate üldarvust. Seda oli pea neli protsenti enam kui nelja aasta eest.