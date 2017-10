Hüvitisele on kulunud 1,4 miljonit

«Tänavu juulist jõustunud hambaravihüvitisega astusime suure sammu selles suunas, et hambaravi oleks inimestele taskukohasem. Ütlesime kohe alguses, et hüvitis peaks hakkama võimalusel järk-järgult tõusma,» ütles tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski.

Kolme kuuga on hüvitist kasutanud üle 34 000 inimese kokku ligi 1,4 miljoni euro eest, prognoosi järgi kulub hüvitisele aasta lõpuks maksimaalselt 3 miljonit eurot. Tänavu on haigekassa eelarves hambaravihüvitiseks ette nähtud 6 miljonit eurot, uuel aastal 12 miljonit eurot.

«Hüvitise senise kasutuse tegelik maht ja prognoos järgmiseks aastaks näitavad, et selle kasutus on olnud oodatust tagasihoidlikum, mistõttu on planeeritud eelarve piires võimalik pakkuda suuremat hüvitist. Nii olengi teinud ettepaneku tõsta täiskasvanute hambaravihüvitise määra 50 euroni kalendriaastas,» selgitas Ossinovski. «Usume, et see suurendab nii patsientide kui ka hambaravi pakkujate huvi hambaravihüvitise vastu.»

Vanaduspensionäridele, töövõimetuspensionäridele ja osalise või puuduva töövõimega inimestele, üle 63aastastele, rasedatele, alla aastase lapse emadele ning kõigile neile, kellel on talle osutatud tervishoiuteenuse tagajärjel tekkinud suurenenud vajadus saada hambaraviteenust, on hambaravihüvitis 85 eurot kalendriaastas. Lisaks makstakse eakatele proteesihüvitist 255,65 eurot kolme aasta peale.

Täiskasvanute hambaravihüvitise peamine eesmärk on soodustada hammaste tervise hoidmist regulaarsete, vähemalt kord aastas toimuvate hambaarsti külastustega või esimese sammu tegemist, kui hambad vajavad põhjalikumat ravi.

Hambaravihüvitist on võimalik jätkuvalt kasutada ainult haigekassaga lepingu sõlminud hambaarstide juures. Haigekassaga on praeguseks lepingu sõlminud 150 hambaraviteenuse pakkujat, veel 9 on esitanud taotluse lepingu sõlmimiseks.

Selleks, et teha hambaravihüvitis kättesaadavaks võimalikult paljudele ja teha seda mõistlike hindadega, kehtib kõikidele haigekassa lepingupartneritele ühesugune hinnakiri – nii nagu kehtivad hinnapiirid pea kõigile haigekassa poolt hüvitatud tervishoiuteenustele.

Ossinovski lisas, et haigekassa töötab selle nimel, et lepingupartnereid oleks üle Eesti võimalikult palju ja inimeste valikuvõimalus suurem. «Oluline on, et patsiendil on täielik vabadus saada hüvitatud hambaraviteenust ükskõik millises omavalitsuses,» lisas minister.

Täiskasvanute hambaravihüvitis kehtib ainult esmavajalikele teenustele, mis on kirjas haigekassa tervishoiuteenuste loetelus: hambaarsti vastuvõtt, diagnostika – sealhulgas röntgenülesvõtted –, ravimi asetamine ja ajutise täidise paigaldamine, püsiva täidise paigaldamine, hamba eemaldamine, mädakolde avamine ja ravimine, juureravi, igemealuse hambakivi kirurgiline eemaldamine ja tuimestus.