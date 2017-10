Politsei pöörab suuremat tähelepanu rehvidega seotud ohtudele

Valga patrullitalituse välijuht Rene Lippingu sõnul soovitakse juhtida tähelepanu korralike rehvide kasutamisele. «Soovime, et rehvivahetuse ja -müügiga tegelevad ettevõtted annaks omapoolse garantii, et panevad oma klientide sõidukitele alla alati korralikke, mitte katkisi või liigselt kulunud rehve. Liiklus on turvaline üksnes siis, kui kõik sellesse ühtmoodi panustavad, ka ettevõtjad.»

Ta selgitas, et kui rehvide muster on kulunud, kannatab auto juhitavus, kiirendus aga ka pidurdus. «Rehvid on üks tähtsamaid auto osasid,» toonitas välijuht.

Lippingu kinnitusel on kulunud rehvidega sõiduk liikluses pea sama ohtlik kui joobes juht või kiirusületaja. «Kehvad rehvid iseenesest ei põhjusta õnnetusi, kuid on kindlasti üks komponent, mis riski liiklusõnnetuseks suurendavad. Liigselt kilomeetreid läbinud rehvidel ei pruugi juht manöövrit õigeaegselt ja turvaliselt lõpetada. See võib viia teelt väljasõiduni, kuid halvemal juhul ka kokkupõrkeni teiste teelolijatega,» tõdes Lipping.

PPA ning Rehviliit kutsuvad kampaania põhimõtteid järgima, et üheskoos parandada liiklusturvalisust.

15. oktoobrist võib alla panna talverehvid. Talverehvide kasutamine on Eestis kohustuslik 1. detsembrist 1. märtsini. Lamellrehvidega tohib sõita aastaringselt.