Maakonna valimisjuht Tõnis Lass on selles ametis 1990. aastate algusest. Aja jooksul on mõndagi muutunud: valimiste köögipoolel on vähem käsitööd, info liigub kiiremini ja e-hääletus muudab protsessi palju paindlikumaks. Noorte valijate antud häältel on aga eriline väärtus.