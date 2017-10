Valgas kerkis üles ebaeetilise kampaania kahtlus toidupangas

«Toidupakke jagades soovitab ta inimestel hääletada tema ja sotside poolt ning lisab, et kui valimisvõidu saavad keskerakondlased, on toidupanga saatus Valgas küsimärgi all,» rääkis Nääme.

Tema arvates manipuleerib Sale inimestega ning kasutab toidupanga toidupakke valimisnännina. Näämeni olevat jõudnud ka info, et Lembitu tänava valimisjaoskonnas oli üleval majaperenaise näopildiga valimisplakat. Esmaspäeva õhtul, kui üks keskerakondlastest käis kohapeal vaatamas, seda siiski enam seal polnud. Toidupanga sulgemist ei olevat keskerakondlased aga kunagi teemaks võtnud.

Toidupakkide jagamise kasutamisest valimiskampaanias andsid Näämele teada linnaelanikud, kes osalesid keskerakondlaste kohtumisõhtul valijatega. «Mulle on helistatud ka Kungla kojast samal teemal,» sõnas Nääme.

Viktor Voronkov ja tema abikaasa Irina Susan Arževskaja-Voronkova kinnitasid eespool kirjeldatud jutuajamise toimumist.

«Ei pea Teresa Sale taolist käitumist eetiliseks ja õigeks. Seal (Lembitu tänavas – toim) oli koos hulk inimesi ja ta ütles kõigile, kes toidupaki said, et hääletage sotside ja eelkõige tema poolt, kui tahate, et toidupank Valgas tegevust jätkaks,» sõnas naine.

Sedagi olevat Sale öelnud, et Keskerakond tahab toidupanga sulgeda. «Oleme ebaõigluse ja Keskerakonna mustamise vastased. Linna peal käib laimukampaania ka Alar Nääme aadressil,» lisas Viktor Voronkov.

Toidupanga eestvedaja nördinud

Teresa Sale meelest on see jutt rubriigist «naised saunas räägivad». «Kaheksa maakonna toidupanga juhti kandideerib valimistel ja igal pool liiguvad taolised jutud. Tõepoolest, jagan inimestele, kes meie majas käivad, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna flaiereid ja oma visiitkaarte ning kutsun üles enda poolt hääletama.»

«Olen enda tegemistest ka rahvakoosolekutel rääkinud, sest see on valimiskampaania loomulik osa ja seda teevad teised samuti. Laadalgi küsisin inimestelt, kas nad on oma valiku langetanud. Kui vastus oli ei, tutvustasin ennast, rääkisin enda tegemistest ja kutsusin üles enda poolt hääletama,» selgitas Sale.

Naise meelest soovib Keskerakond taolise jutuga pigem tõmmata käima järjekordset poliitilist jama.

«Olen inimestele küll öelnud, et seoses suvel kerkinud erimeelsustega eksvangide tugikeskuse rajamise suhtes saatis Keskerakond volikogule kirja nõudmisega lõpetada rendileping motoklubiga K&K. Selle allrentnik on abikeskus, mida haldab toidupank. Nõudmise täitmise tulemus oleks Valga toidupanga sulgemine ja tegevuse lõpetamine, kuna toidupank tegutseb Lembitu tänava hoones, mille rendilepingut soovitatakse linnal lõpetada,» kinnitas Sale.

«Sellest Keskerakonna saadetud kirjast olen rääkinud ja püüdnud inimesi pigem rahustada. Toidupakke jagades ei ole ma taolist juttu rääkinud,» sõnas Sale.

Ka ei ole ta enda sõnul öelnud inimesele, et kui nad teda ei vali, pannakse toidupank kinni. «Ma ei saa neid inimesi juba oma tööeetika ja põhimõtete pärast valimisvankri ette rakendada. Minagi võiksin üht-teist rääkida, mida olen kuulnud, kuid ei hakka provokatsioone tekitama. Põhimõtteliselt austan inimlikul tasandil kõiki inimesi, hoolimata nende erakondlikust kuuluvusest.»

Naine on nördinud, et valimispropagandasse on tõmmatud kõige haavatavam sihtrühm. Enda sõnutsi on ta kõikidele erakondadele välja pakkunud võimalust panna Lembitu tänava majja valimisplakatid üles, kuid keegi polevat soovinud.

Kas ohtlik konkurent?

«Ma ei mõista, miks Keskerakond näeb minus ohtlikku konkurenti. Sain neilt seoses eksvangide tugikeskuse rajamise sooviga peksa, nüüd on ette võetud toidupank,» nentis Sale.

Ta rõhutas, et aitab inimesi iga päev, olenemata sellest, kas valimised on või mitte. «Teen ka praegu jätkuvalt tööd, et abivajajatele oleks ikka midagi jagada. Enamik toidupanga klientidest Valgas ei ole valijad, sest on kas halli passi omanikud või on neil ajutine elamisluba. Sealt ei tule küll erilist häältelisa – kui seda kardetakse.»

Valimiste valvur Alari Rammo ei kiida Teresa Sale väidetavat käitumist – kui see ikka paika peab – heaks. «Nimetaksin seda kaudselt hea valmistava rikkumiseks, sest kohalik toidupanga juht kasutab oma ametipositsiooni ja võõraid ressursse (toidupakke – toim) kampaania tegemiseks. Ta võiks oma kampaaniat teha väljaspool toidupakkide jagamist,» kommenteeris Rammo.

Tugikeskusega seotud vastasseisu seostamist toidupanga sulgemise võimalikkusega peab Rammo aga valijate hirmutamiseks. «Pole ilus valijatele taoliselt toidupanga tulevikust rääkida ning selliseid seoseid Keskerakonnaga luua.»