Peale sajuta pühapäeva saabuv nädal on väheste vihmasadude ja muutliku ilmaga

Pühapäeva öö hakul eemaldub madalrõhulohk ühes vihmahoogudega Venemaale ja selle järel muutub taevas selgemaks – kohalike omavalitsuste valimise päev tuleb seega sajuta ning ajuti näitab end pilvede vahelt ka päike.

Ööl vastu pühapäeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool, enamasti Ida-Eestis sajab hoovihma. Edelatuul pöördub loodesse 5-10, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s, hommikuks nõrgeneb. Õhutemperatuur on 5-10 kraadi.

Pühapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub loode- ja läänetuul 5-11 m/s. Sooja on 9-14 kraadi.

Ilmateenistuse teatel eemaldub esmaspäeva öösel kõrgrõhuhari Venemaa poole. Ilm on pilves selgimistega ja mitmel pool sajab vihma. Puhub lääne- ja edelatuul 3-9 m/s, hommikust alates tugevneb edela- ja lõunatuul 5-11, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 4-9, rannikul paiguti kuni 12 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest vihma. Puhub edela- ja lõunatuul 5-11, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 10-15 kraadi.

Teisipäeva öö hakul eemaldub madalrõhulohk ühes sajuhoogudega Venemaale, ilm on vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Puhub lääne- ja loodetuul 5-11, rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 3-8, rannikul paiguti 11 kraadi. Teisipäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab vihma. Puhub lääne- ja loodetuul 5-11, rannikul puhanguti 14 m/s. Õhtul läheneb Läänemerelt uus madalrõhulohk, tuul pöördub lõunakaarde ja nõrgeneb 4-9 m/s. Sooja on 10-14 kraadi.

Kolmapäeval liigub üle Eesti väike osatsüklon. Öösel on pilves selgimistega ilm ja ajuti sajab vihma. Puhub edela- ja läänetuul 6-11, rannikul iiliti 15 m/s. Sooja on 5-9, rannikul kuni 12 kraadi. Kolmapäeva päeval on pilves selgimistega ilm ja ajuti sajab vihma. Puhub edela- ja läänetuul 6-11 m/s. Sooja on 8-12 kraadi.

Neljapäeval tugevneb pärast madalrõhulohu eemaldumist kõrgrõhuhari. Sajuvõimalus on öösel ja ennelõunal märksa väiksem, pärastlõunal võib Skandinaavia kohal aga areneda uus osatsüklon ja sel juhul ulatuvad selle idaserva vihmapilved Eestissegi. Kagu- ja idatuul tugevneb päeva jooksul. Õhutemperatuur on öösel sisemaal 0 kuni +5, madalamates kohtades võib termomeetrinäit kuni -2 kraadini langeda. Rannikul on sooja kohati kuni 7 kraadi, päeval 7-10 kraadi.

Reedel jääb ilma tegema madalrõhkkond. Selle täpne asukoht ja edasine liikumise trajektoor on veel selgusetu, kuid suure tõenäosusega tuleb ilm sajune.